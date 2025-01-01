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Сказки простого карандаша
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказки простого карандаша

Спектакль Сказки простого карандаша

Постановка
Модерн 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль для детей по произведениям Евгения Клюева

Постановка театра «Модерн» основана на произведениях Евгения Клюева, писателя и драматурга, чьи работы полны поэзии и тепла. Сказки Клюева олицетворяют мир, в котором каждый предмет наделён душой и способностью говорить. Эти произведения заставляют зрителей поверить в чудо и добро, погружая в атмосферу сказочного волшебства.

Множество историй и волшебных приключений
Спектакль состоит из нескольких удивительных историй: «Просто апельсиновая корочка», «Китайский болванчик», «Увлекательное путешествие одного чайного пакетика» и других. В этих сказках простые вещи становятся живыми, полными радости и волшебства. Одна из главных тем — это путешествие по сказкам Простого карандаша, чьи чудесные истории остаются актуальными даже после его исчезновения.

Путешествие через память и предметы
Цветные карандаши, которые смеялись и обижали Простого карандаша при жизни, решают отправиться в путешествие по его сказкам, чтобы узнать больше о нём. Они находят старые чемоданы, полные необычных предметов, которые вдохновляют их на создание новых историй. Эти предметы, наполненные памятью и мечтами, открывают для персонажей и зрителей новые чудеса.

Творчество, в котором всё живёт
Евгений Клюев, живущий в Дании, создал произведения, на которых выросло не одно поколение читателей. Его сказки олицетворяют любовь к жизни, искусству и вечной вере в чудо.

Режиссер
Елена Котихина
В ролях
Евгений Казак
Михаил Матыченко
Александр Мирлюнди (Жуков)
Богдан Щукин
Александр Колесников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
12:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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