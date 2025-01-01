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Курочка Ряба
Билеты от 800₽
Киноафиша Курочка Ряба

Спектакль Курочка Ряба

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 0+
Режиссер Ольга Минаичева
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Любимая сказка детства в красочных куклах

Курочку Рябу неспроста называют «сказкой сказок». Это одна из первых и любимых сказок раннего детства. За ее внешней простотой прячется волнующий секрет, который вот уже много лет пытаются разгадать взрослые, а дети просто любят эту понятную для них сказку.

Авторские куклы и их мимика

В нашем спектакле ее разыграют авторские куклы ручной работы с очень подвижной, живой мимикой. Вместе с ребятами они будут радоваться и грустить, петь, играть и шутить.

Приглашение в мир сказки

Приглашаем вас в гости к знакомой сказке-малышке в исполнении неповторимых мимирующих кукол!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1200 ₽
29 августа
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 800 ₽
31 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1200 ₽
20 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 800 ₽

Фотографии

Курочка Ряба Курочка Ряба Курочка Ряба

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