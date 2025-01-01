Спектакль Курочка Ряба

Курочку Рябу неспроста называют «сказкой сказок». Это одна из первых и любимых сказок раннего детства. За ее внешней простотой прячется волнующий секрет, который вот уже много лет пытаются разгадать взрослые, а дети просто любят эту понятную для них сказку.
Авторские куклы и их мимика
В нашем спектакле ее разыграют авторские куклы ручной работы с очень подвижной, живой мимикой. Вместе с ребятами они будут радоваться и грустить, петь, играть и шутить.
Приглашение в мир сказки
Приглашаем вас в гости к знакомой сказке-малышке в исполнении неповторимых мимирующих кукол!