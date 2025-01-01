Спектакль Ваня

История о русском герое и его поисках

Рядом с нами, будь то далеко или близко, должен обязательно жить Дракон. Даже если его нет, мы его выдумываем. Ведь если нет Дракона, с кем тогда сражаться? Зачем тогда нужны чудо-богатыри? И кто же нас защитит, если не они?

В этой увлекательной истории, наполненной волшебством и поисками, на сцену выходит Ваня. Он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти чудовище — Дракона, который угрожает его родной земле. Но его путь не только о борьбе с злом. Это также история о том, каким чудесным образом Ваня стал тем героем, который не боится идти в бой.

Через приключения Вани зрители смогут чуть больше понять о загадочной русской душе, о тех вечных поисках смысла и силы, которые живут в каждом из нас.