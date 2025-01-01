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Ваня
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Спектакль Ваня

Настольный моноспектакль о загадочной душе главного героя русских сказок 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о русском герое и его поисках

Рядом с нами, будь то далеко или близко, должен обязательно жить Дракон. Даже если его нет, мы его выдумываем. Ведь если нет Дракона, с кем тогда сражаться? Зачем тогда нужны чудо-богатыри? И кто же нас защитит, если не они?

В этой увлекательной истории, наполненной волшебством и поисками, на сцену выходит Ваня. Он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти чудовище — Дракона, который угрожает его родной земле. Но его путь не только о борьбе с злом. Это также история о том, каким чудесным образом Ваня стал тем героем, который не боится идти в бой.

Через приключения Вани зрители смогут чуть больше понять о загадочной русской душе, о тех вечных поисках смысла и силы, которые живут в каждом из нас.

Режиссер
Алексей Лелявский
В ролях
Михаил Шеломенцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 августа
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

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