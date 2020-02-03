Меню
Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Образцовый советский балет: любовь, народ, большая литература 6+
Режиссер Леонид Лавровский
Продолжительность 3 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечная история любви: балет «Ромео и Джульетта»

Балет «Ромео и Джульетта» — одно из самых знаковых произведений в мире танца, и его история полна интересных фактов и поворотов. В 1934 году Сергей Прокофьев обсуждал возможность создания спектакля, но в тот момент речь шла о других произведениях, таких как «Игрок» и «Огненный ангел». Идея балета на основе трагедии Шекспира была предложена Адрианом Пиотровским, директором «Ленфильма» и консультантом ГАТОБа.

К маю 1935 года замысел балета окончательно оформился, а вторым крестным отцом спектакля стал Сергей Радлов, который предложил радикальные изменения в сюжете, включая счастливую развязку. Тем не менее, летом 1935 года была создана партитура, и постановка в ГАТОБе расстроилась; инициативу перехватил Большой театр.

Путь к премьере

Время ожидания было бурным: 4 октября 1935 года состоялось первое публичное прослушивание, которое провалилось. В результате финал балета был переделан согласно оригинальному сюжету Шекспира. Исполнение двух симфонических сюит из балета прошло в сезоне 1936–1937, и в итоге, 11 января 1940 года, состоялась долгожданная премьера.

Интересно, что 30 декабря 1938 года в чехословацком Брно прошла премьера одноактного варианта «Ромео», который считается мировой. Однако полная партитура впервые прозвучала именно в Ленинграде, где постановку доверили хореографу Леониду Лавровскому.

Хореография и оформление

Лавровский тщательно изучил исторические источники и выбрал драматически выразительный танец-пантомиму в качестве главного выразительного средства. Он настоял на том, чтобы из либретто были убраны радикальные изменения, а также добавлены новые номера и усилена оркестровка. Прокофьев, в свою очередь, противился этим переделкам даже после премьеры.

Оформление спектакля выполнил Петр Вильямс, который сочетал элементы Ренессанса, создавая уникальную атмосферу Вероны в Ленинграде. Первоначальный состав исполнителей, включая Галина Уланову в роли Джульетты, вошел в историю. Её танец стал символом стремления к свободе и недосказанности.

Наследие спектакля

Балет Лавровского и Вильямса стал одним из лучших творений советского балета и каноническим примером театрального искусства Прокофьева. В 1946 году спектакль переехал в Большой театр, а в 1956 году произвел фурор на гастролях в Лондоне, став основой для многих зарубежных версий.

Спектакль возобновлялся в Ленинграде в 1975, 1983 и 1991 годах, а в 2012 году был записан на DVD. Несмотря на то, что когда-то музыку «Ромео» считали антибалетной, сегодня спектакль продолжает собирать полные залы, подтверждая свою вечную актуальность.

 

