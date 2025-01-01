Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимняя сказка
Киноафиша Зимняя сказка

Спектакль Зимняя сказка

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Зимняя сказка: Творческое завещание Шекспира

В новом спектакле театра исследуется одна из последних пьес Уильяма Шекспира — «Зимняя сказка». Режиссер предлагает рассмотреть это произведение через призму исторической личности самого автора, который, по его мнению, оставил в нем свое творческое завещание.

Темы и настроение

В «Зимней сказке» Шекспир делает последнюю попытку примирить своих героев, даруя им надежду. В центре сюжета — темы предательства и ревности, которые принимают трагический масштаб. Однако, несмотря на серьезный драматический конфликт, постановка наполнена юмором, что делает ее близкой к жанру «трагикомедии».

Взрослая аудитория

Авторы спектакля отмечают, что ощущение зимы для Шекспира связано со старостью, смертью, сном и покоем — метафоры, которые может осознать только взрослая аудитория. Не упустите возможность погрузиться в мир Шекспира, где жизнь и смерть, любовь и ненависть пересекаются, создавая уникальную театральную атмосферу.

Режиссер
Уланбек Баялиев
В ролях
Александр Иванов
Анна Дюкова
Илья Божедомов
Валерий Дьяченко
Никита Остриков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 550 ₽

Фотографии

Зимняя сказка Зимняя сказка Зимняя сказка Зимняя сказка Зимняя сказка Зимняя сказка Зимняя сказка

В ближайшие дни

Маршак-Маршак
12+
Детский
Маршак-Маршак
2 января в 12:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Искусство жениться
12+
Комедия Музыка
Искусство жениться
6 августа в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 500 ₽
Любовнички
18+
Комедия
Любовнички
7 августа в 19:00 Выборгский ДК
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше