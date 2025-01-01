Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Весь мир сошел с ума!
Киноафиша Весь мир сошел с ума!

Спектакль Весь мир сошел с ума!

12+
Продолжительность 3 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Французская комедия положений с неожиданных поворотами в Доме актера имени Станиславского

Приглашаем вас на яркую и остроумную комедию «Весь мир сошёл с ума!», где смешное и абсурдное переплетаются в одной истории, полной неожиданных событий и курьёзов.

Описание спектакля

Главный герой — успешный французский бизнесмен, который, устав от своей безупречной жизни, решает попросить у судьбы немного «разнообразия». Однако он и не подозревал, что его желание перевернёт всё с ног на голову! Внезапно его дочь оказывается беременной, причём отец будущего ребёнка неизвестен, а пять миллионов евро таинственно исчезают. И это только начало.

Каждое событие разворачивается с нарастающим хаосом, а напряжение комических ситуаций стремительно растёт, словно снежный ком, накрывающий главного героя и его семью. На сцене разыгрывается настоящая французская комедия положений — с филигранной игрой актёров, яркими диалогами и смешными ситуациями. Персонажи то и дело попадают в неловкие и абсурдные ситуации, вызывая бурю смеха в зрительном зале.

Для кого

Этот спектакль — отличный выбор для тех, кто любит лёгкие, но остроумные комедии, полные юмора, неожиданных поворотов и хорошего настроения.

Почему стоит посмотреть

Французский юмор, динамичные диалоги и блестящее актёрское мастерство превращают спектакль в настоящее театральное наслаждение. А в финале вас ждёт счастливое разрешение всех проблем героев — как это и положено в настоящей комедии.

Погрузитесь в мир весёлых неурядиц и хорошего настроения, где даже самые нелепые ситуации решаются с улыбкой!

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Владимир Глазков
Варвара Турнау
Екатерина Соколова
Полина Грызун
Александр Дехтярев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума!

В ближайшие дни

Элиза, Вы дура!
12+
Комедия Музыка
Элиза, Вы дура!
25 сентября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1100 ₽
Айболит
0+
Детский Интерактивный
Айболит
17 сентября в 11:00 Малышок
от 750 ₽
Ревизор
12+
Комедия
Ревизор
29 октября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше