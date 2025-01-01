Спектакль Ва-банк

Сцены из комедии А. Н. Островского «Последняя жертва»

Пьеса Александра Островского выделяется новой сюжетной ситуацией, ранее не использованной драматургом. Главная героиня Юлия Тугина изначально богата, что делает её объектом притязаний со стороны хищников, в частности русского «альфонса» Вадима Григорьевича Дульчина. В отличие от других произведений Островского, где мужчины стремятся овладеть красотой бедных девушек, здесь акцент смещается на капитал героини.

Образ Юлии Тугиной

Героиня отличается сложным характером, сочетая противоречивые качества:

ум и доверчивость,

практичность и непрактичность,

правоту и вину.

Этот многогранный образ делает её редким персонажем в драматургии Островского.

Современная трактовка в театре Ленком

Постановка Ленкома получила новое название — «Ва-банк!», подчеркивающее актуальность тематики. Спектакль представляет собой размышление о вечных конфликтах между жертвами и хищниками, воплощенных в современной реальности.

Эта интерпретация не только сохраняет дух классической пьесы, но и добавляет элементы, способные пробудить раздумья о собственной жизни и человеческой природе.