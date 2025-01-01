Спектакль Ва-банк

Пьеса Александра Островского выделяется новой сюжетной ситуацией, ранее не использованной драматургом. Главная героиня Юлия Тугина изначально богата, что делает её объектом притязаний со стороны хищников, в частности русского «альфонса» Вадима Григорьевича Дульчина. В отличие от других произведений Островского, где мужчины стремятся овладеть красотой бедных девушек, здесь акцент смещается на капитал героини.
Образ Юлии Тугиной
Героиня отличается сложным характером, сочетая противоречивые качества:
Этот многогранный образ делает её редким персонажем в драматургии Островского.
Современная трактовка в театре Ленком
Постановка Ленкома получила новое название — «Ва-банк!», подчеркивающее актуальность тематики. Спектакль представляет собой размышление о вечных конфликтах между жертвами и хищниками, воплощенных в современной реальности.
Эта интерпретация не только сохраняет дух классической пьесы, но и добавляет элементы, способные пробудить раздумья о собственной жизни и человеческой природе.