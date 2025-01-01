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Спектакль Ва-банк

Иронично-печальная пьеса Островского в яркой обертке и с привкусом фарса
Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Сцены из комедии А. Н. Островского «Последняя жертва»

Пьеса Александра Островского выделяется новой сюжетной ситуацией, ранее не использованной драматургом. Главная героиня Юлия Тугина изначально богата, что делает её объектом притязаний со стороны хищников, в частности русского «альфонса» Вадима Григорьевича Дульчина. В отличие от других произведений Островского, где мужчины стремятся овладеть красотой бедных девушек, здесь акцент смещается на капитал героини.

Образ Юлии Тугиной
Героиня отличается сложным характером, сочетая противоречивые качества:

  • ум и доверчивость,
  • практичность и непрактичность,
  • правоту и вину.

Этот многогранный образ делает её редким персонажем в драматургии Островского.

Современная трактовка в театре Ленком
Постановка Ленкома получила новое название — «Ва-банк!», подчеркивающее актуальность тематики. Спектакль представляет собой размышление о вечных конфликтах между жертвами и хищниками, воплощенных в современной реальности.
Эта интерпретация не только сохраняет дух классической пьесы, но и добавляет элементы, способные пробудить раздумья о собственной жизни и человеческой природе.

 

Режиссер
Марк Захаров
Марк Захаров
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Виктор Раков
Виктор Раков
Станислав Тикунов
Станислав Тикунов
Александра Захарова
Алла Юганова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
16 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Ва-банк Ва-банк Ва-банк Ва-банк Ва-банк Ва-банк Ва-банк Ва-банк Ва-банк Ва-банк Ва-банк

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