История искусного карточного шулера, который становится жертвой собственного мошенничества

Спектакль «Игроки» основан на пьесе Николая Васильевича Гоголя, которую считают одной из его незаконченных работ. Эта пьеса знаменита своим особенным подходом: в ней не только главный герой оказывается обманут, но и сам читатель (или зритель) вовлекается в хитроумную игру, где реальность и иллюзия переплетаются. Гоголевская история рассказывает о провинциальном человеке, стремящемся подняться по социальной лестнице, но сталкивающемся с непреодолимыми преградами светского общества.

Сюжет и персонажи

В центре повествования — Ихарев, искусный карточный шулер, роль которого исполняют Сергей Шнырёв или Альберт Хасиев. Герой оказывается жертвой собственной хитрости и становится пленником своего же обмана. Остальные персонажи также раскрываются многослойно, демонстрируя яркие и неожиданные грани своих характеров.

Мир фантасмагории и пластика

Режиссер Альберт Хасиев создал постановку, которая пропитана гоголевской фантасмагорией. Сцена превращается в своеобразное казино, где каждое движение и каждая мизансцена наполнены смыслом. Пластика играет важную роль: благодаря особым движениям и постановочным решениям раскрываются не только карты и ходы игроков, но и скрытые эмоции и мотивы персонажей.

Атмосфера интриги и многослойность

Действие спектакля захватывает зрителя своей атмосферой интриги и детективного повествования. Персонажи существуют на сцене сразу в нескольких измерениях: с одной стороны, они представляют себя яркими и узнаваемыми с первого появления, с другой — в ходе развития сюжета раскрываются их тайные стороны и подтексты.

Пластика и визуальные решения

По словам режиссера Альберта Хасиева, спектакль задуман как игра, в которой используются уникальные пластические элементы для передачи напряжения карточных игр. Это делает постановку еще более зрелищной и увлекательной.

Актерский состав

Роли распределены среди талантливых актеров, включая Сергея Шнырёва / Альберта Хасиева (Ихарев), Сергея Климова (Утешительный), Игоря Лагутина (Швохнев) и других.