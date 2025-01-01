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Игроки
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Спектакль Игроки

Постановка
Театр Сатиры 16+
Режиссер Альберт Хасиев, Сергей Шнырев, Сергей Климов, Игорь Лагутин, Кирилл Анисимов, Александр Багрянцев, Юрий Нифонтов, Петр Ступин, Юрий Васильев, Максим Финогенов, Алексей Анненков, Андрей Анкудинов, Тимур Тихомиров, Дмитрий Тополь, Станислав Буров, Григорий Трапезников, Янина Студилина
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

История искусного карточного шулера, который становится жертвой собственного мошенничества

Спектакль «Игроки» основан на пьесе Николая Васильевича Гоголя, которую считают одной из его незаконченных работ. Эта пьеса знаменита своим особенным подходом: в ней не только главный герой оказывается обманут, но и сам читатель (или зритель) вовлекается в хитроумную игру, где реальность и иллюзия переплетаются. Гоголевская история рассказывает о провинциальном человеке, стремящемся подняться по социальной лестнице, но сталкивающемся с непреодолимыми преградами светского общества.

Сюжет и персонажи

В центре повествования — Ихарев, искусный карточный шулер, роль которого исполняют Сергей Шнырёв или Альберт Хасиев. Герой оказывается жертвой собственной хитрости и становится пленником своего же обмана. Остальные персонажи также раскрываются многослойно, демонстрируя яркие и неожиданные грани своих характеров.

Мир фантасмагории и пластика

Режиссер Альберт Хасиев создал постановку, которая пропитана гоголевской фантасмагорией. Сцена превращается в своеобразное казино, где каждое движение и каждая мизансцена наполнены смыслом. Пластика играет важную роль: благодаря особым движениям и постановочным решениям раскрываются не только карты и ходы игроков, но и скрытые эмоции и мотивы персонажей.

Атмосфера интриги и многослойность

Действие спектакля захватывает зрителя своей атмосферой интриги и детективного повествования. Персонажи существуют на сцене сразу в нескольких измерениях: с одной стороны, они представляют себя яркими и узнаваемыми с первого появления, с другой — в ходе развития сюжета раскрываются их тайные стороны и подтексты.

Пластика и визуальные решения

По словам режиссера Альберта Хасиева, спектакль задуман как игра, в которой используются уникальные пластические элементы для передачи напряжения карточных игр. Это делает постановку еще более зрелищной и увлекательной.

Актерский состав

Роли распределены среди талантливых актеров, включая Сергея Шнырёва / Альберта Хасиева (Ихарев), Сергея Климова (Утешительный), Игоря Лагутина (Швохнев) и других. 

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
12 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
26 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
9 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки

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