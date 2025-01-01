Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Утро туманное
Билеты от 1500₽
Киноафиша Утро туманное

Спектакль Утро туманное

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Утро туманное»: любовь и молодость на сцене театра Et Cetera

Спектакль «Утро туманное» погружает зрителей в мир, где любовь и молодость идут рука об руку. Эта трогательная история напоминает, что настоящая молодость заключается в способности любить.

Сюжет

Главная героиня — знаменитая актриса, к которой спустя много лет возвращаются мужчины из ее прошлого. Однако, к их удивлению, они встречают не старую женщину, а молодую даму. Как же это возможно? Секрет прост: героиня не утратила свою способность любить. Эта сказочная, но в то же время реалистичная история ставит важные вопросы о времени, любви и внутренней молодости.

Интересные факты

  • Спектакль основан на произведениях известных драматургов и сочетает в себе элементы комедии и драмы.
  • В главной роли выступает популярная актриса, которая уже завоевала признание за свои яркие роли на сцене.
  • Режиссер спектакля известен своими инновационными подходами к интерпретации классических текстов.

Почему стоит посетить?

«Утро туманное» — это не просто спектакль, а возможность задуматься о том, что значит быть молодым в душе. Каждый зритель найдет в этой истории что-то близкое себе. Не упустите шанс познакомиться с этой волшебной историей о любви и времени!

Режиссер
Рустам Ибрагимбеков
В ролях
Ольга Белова
Григорий Старостин
Сергей Тонгур
Сергей Плотников
Амаду Мамадаков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Пушкиниана с Илзе Лиепа
16+
Моноспектакль
Пушкиниана с Илзе Лиепа
10 сентября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2000 ₽
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
12+
Комедия Премьера Музыка
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
18 сентября в 19:00 МДМ
от 1500 ₽
Носороги
16+
Драма
Носороги
31 августа в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше