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Ушастые истории. Хранители света
Киноафиша Ушастые истории. Хранители света

Спектакль Ушастые истории. Хранители света

6+
Возраст 6+

О спектакле

Ушастые истории. Продолжение истории

Новое представление «Ушастые истории. Хранители света» продолжает успешную линию спектаклей, знакомую зрителям по «Похищенному Рождению». Этот масштабный семейный спектакль мирового уровня рассказывается языком танца, где волшебство рождается из движения, музыки, света и глубокой истории.

Сюжет и персонажи

Зрителей ждёт встреча с юной Орли и её другом Нудом. Им предстоит раскрыть величайшее открытие, способное защитить город ушастых от нависающей тьмы. С первых минут спектакль очаровывает своим наполнением: он смешной, трогательный и живой. В этой истории каждый найдёт часть себя — в сомнениях, мечтах, дружбе, страхах и маленьких победах, из которых складывается настоящее мужество.

Визуальное оформление

Особая гордость постановки — это костюмы и декорации. Каждый образ продуман до мелочей, каждая сцена превращается в настоящее произведение искусства. Нестандартные режиссёрские и визуальные решения удивляют на каждом шагу. Это не просто театральное мероприятие для детей, а важное событие для всей семьи: детям будет интересно, а взрослые не заскучают, ведь история будет держать внимание с начала и до конца.

Ценности спектакля

Спектакль «Хранители света» не читает нотаций, он говорит с детьми на одном языке. Это история о дружбе, прощении, смелости и вере в себя. Она напоминает, что даже самый маленький огонёк способен победить самую густую тьму.

Грандиозное шоу

«Ушастые истории» обещают стать впечатляющим рождественским шоу, которое объединяет танец, свет и волшебство. Десятки артистов, сотни костюмов и впечатляющие 3D-декорации создают уникальную атмосферу праздника. В центре сюжета — ушастый мальчик Боб, чей путь к свету и любви превращается в незабываемое рождественское приключение, способное тронуть сердца как детей, так и взрослых.

Купить билет на спектакль Ушастые истории. Хранители света

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В других городах
Октябрь
Декабрь
24 октября суббота
11:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
15:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
19:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
25 октября воскресенье
11:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
15:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
19:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
19 декабря суббота
11:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
15:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
19:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
20 декабря воскресенье
11:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
15:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
19:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
26 декабря суббота
15:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
19:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
27 декабря воскресенье
11:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
15:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
19:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1

В ближайшие дни

Страна возможно
16+
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