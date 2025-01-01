Меню
Ревизор
Билеты от 1200₽
Киноафиша Ревизор

Спектакль Ревизор

12+
Режиссер Юрий Томошевский
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Ревизор» — классика для школьников

* Рекомендуется для школьников в рамках театрального фестиваля «Школьная классика»

Пьеса Николая Гоголя «Ревизор» — одно из самых известных произведений русской классики, не теряющее своей актуальности и сегодня. Постановка режиссера Томошевского представляет собой классическое сценическое воплощение текста Гоголя, без излишних модернизаций или искусственного осовременивания. Это чистая интерпретация великого произведения, где раскрываются вечные черты российской реальности: злоупотребление властью, чинопочитание, жадность и подлость.

Сатирический шедевр Гоголя на сцене

Постановка бережно сохраняет авторский текст, передавая весь сарказм и иронию Гоголя, которые высмеивают пороки человеческого общества. В спектакле нет места пошлости или гротескным крайностям — это честная и точная постановка, которая сохраняет верность оригиналу. А зрителям предлагается вдумчивое наблюдение за характерами и ситуациями, которые, несмотря на время, остаются узнаваемыми и актуальными.

Злободневность и глубина «Ревизора»

Гоголь, как и в своих других произведениях, смешивает комедию и трагедию, показывая, как смех может скрывать глубокие эмоции. В этом спектакле, за тонким юмором и язвительными шутками, стоят серьёзные вопросы о человеческой природе, пороках и слабостях, которые остаются неизменными на протяжении веков.

Как писал сам Гоголь:
"Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечно могучей любви. И почему знать – может быть, будет признано потом всеми: кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!"

Эти слова прекрасно отражают смысл постановки, которая, оставаясь верной классике, трогает и современного зрителя.

Расписание

13 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽

Фотографии

