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Вдох
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Спектакль Вдох

Постановка
Иммерсивный театр «Морфеус» 18+
Возраст 18+
Билеты от 3900₽

О концерте/спектакле

«Вдох» в Иммерсивном театре «Морфеус»

«Вдох» — это уникальное шоу, где все начинается с белого листа. Здесь нет заранее прописанного сценария, декораций или персонажей — всё рождается в моменте, благодаря вашей фантазии и коллективной импровизации.

Зрители становятся не просто наблюдателями, а соавторами спектакля, создавая вместе с актерами новый, невероятный мир. Ваша фантазия творит чудеса, а каждый показ — это неповторимый опыт, ведь каждый раз история складывается по-новому.

Актеры театра «Морфеус» лишь мягко направляют развитие сюжета, помогая создавать опорные точки и предоставляя реквизит, но основное действие происходит благодаря вашим идеям. Этот спектакль — не просто театральное представление, а глубокий опыт творческого взаимодействия, где важно умение слушать, предлагать и находить отклик на чужие мысли.

«Вдох» — это больше, чем игра. Это мощный импульс для вашего воображения и, возможно, созданный вами мир будет ещё долго преследовать вас во сне, оставляя неизгладимый след в вашей душе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽
25 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
15:00 от 3900 ₽ 17:30 от 4400 ₽
26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽ 16:00 от 4400 ₽
27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽
29 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
31 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽
1 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
15:00 от 3900 ₽ 17:30 от 4400 ₽
2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽ 16:00 от 4400 ₽
3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽
5 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
7 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽
8 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
15:00 от 3900 ₽ 17:30 от 4400 ₽
9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽ 16:00 от 4400 ₽
10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽
12 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
14 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽
15 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
15:00 от 3900 ₽ 17:30 от 4400 ₽
16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽ 16:00 от 4400 ₽
17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽
19 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
21 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽
22 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
15:00 от 3900 ₽ 17:30 от 4400 ₽
23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽ 16:00 от 4400 ₽
24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽
26 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 3900 ₽
28 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:15 от 3900 ₽
29 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽
30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽ 15:00 от 3900 ₽ 16:00 от 4400 ₽
31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
11:00 от 3900 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
15:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
15:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
15:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
15:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
15:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
17:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
15:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:30 от 2900 ₽

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