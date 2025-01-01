Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Зазеркалье
Билеты от 4500₽
Киноафиша Зазеркалье

Спектакль Зазеркалье

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+
Билеты от 4500₽

О спектакле

Балет по мотивам Льюиса Кэрролла

Приглашаем вас оценить новую постановку балета «Зазеркалье», созданную хореографом Константином Семёновым. Балетный спектакль, основанный на известной сказке, представляет собой «интеллектуальную головоломку» без слов. Здесь движение заменяет текст, избегая иллюстративности и придавая легкость чудаковатым образам.

Музыка и художник

Композитор Василий Пешков комментирует: «При создании музыкального материала я исходил из идеи игры с жанром. Мне было интересно обнаружить изнанку и дно жанра, подобно тому, как Кэрролл обыгрывает и взрывает в своем тексте стереотипы и шаблоны языка».

Художник Мария Трегубова создает лаконичное пространство, где каждая деталь работает как знак. Спектакль отличается современным подходом к интерпретации классической сказки, приглашая зрителей углубиться в мир смыслов и интерпретаций.

Что нужно знать зрителям

  • Просим не опаздывать к началу спектакля: после третьего звонка допуск в зал прекращается.
  • Продолжительность: 70 минут без антракта. Опоздавшие не смогут попасть в зрительный зал.
  • В целях предосторожности сообщаем, что во время показов балета «Зазеркалье» будет использоваться дым-машина.

Балет «Зазеркалье» подойдет тем, кто ценит интерпретации без буквального пересказа и кому близки идеи Льюиса Кэрролла. Не упустите возможность увидеть это уникальное событие на Малой сцене МАМТ.

Купить билет на спектакль Зазеркалье

Помощь с билетами
Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 4500 ₽
13 декабря суббота
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 4500 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 4500 ₽

Фотографии

Зазеркалье Зазеркалье Зазеркалье Зазеркалье Зазеркалье

В ближайшие дни

Полярная болезнь
18+
Драма
Полярная болезнь
25 декабря в 19:00 Театральный особняк
от 850 ₽
Неодновременность
18+
Иммерсивный
Неодновременность
16 декабря в 21:15 Програнство «Зеркало.Life»
от 5900 ₽
Историческая экскурсия
12+
Иммерсивный
Историческая экскурсия
7 февраля в 15:00 Геликон-опера
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше