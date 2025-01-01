Спектакль Зазеркалье

Балет по мотивам Льюиса Кэрролла

Приглашаем вас оценить новую постановку балета «Зазеркалье», созданную хореографом Константином Семёновым. Балетный спектакль, основанный на известной сказке, представляет собой «интеллектуальную головоломку» без слов. Здесь движение заменяет текст, избегая иллюстративности и придавая легкость чудаковатым образам.

Музыка и художник

Композитор Василий Пешков комментирует: «При создании музыкального материала я исходил из идеи игры с жанром. Мне было интересно обнаружить изнанку и дно жанра, подобно тому, как Кэрролл обыгрывает и взрывает в своем тексте стереотипы и шаблоны языка».

Художник Мария Трегубова создает лаконичное пространство, где каждая деталь работает как знак. Спектакль отличается современным подходом к интерпретации классической сказки, приглашая зрителей углубиться в мир смыслов и интерпретаций.

Что нужно знать зрителям

Просим не опаздывать к началу спектакля: после третьего звонка допуск в зал прекращается.

Продолжительность: 70 минут без антракта. Опоздавшие не смогут попасть в зрительный зал.

В целях предосторожности сообщаем, что во время показов балета «Зазеркалье» будет использоваться дым-машина.

Балет «Зазеркалье» подойдет тем, кто ценит интерпретации без буквального пересказа и кому близки идеи Льюиса Кэрролла. Не упустите возможность увидеть это уникальное событие на Малой сцене МАМТ.