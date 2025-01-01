Всем известная сказка Корней Чуковского в современной сценической интерпретации

Всем известную сказку писателя Корнея Чуковского представит в новом видении режиссер театра Андрей Крючков на исторической сцене ДМТЮА. Над словами песен и музыкой спектакля работали настоящие мастера своего дела: композитор Игорь Крестовский и поэт Николай Денисов.

Сюжет спектакля

И вновь герои сказки придут на день рождения мухи, а комар спасёт красавицу, вступив в схватку с кровожадным пауком. Музыкальный спектакль «Муха-цокотуха» — это современный взгляд детей-актеров нашего театра на классический сюжет Корнея Чуковского.

Идея спектакля

«Очень важно, что исходной точкой этого спектакля явилась игра детей с сюжетом сказки в летнем городском театральном лагере ДМТЮА», — говорит художественный руководитель театра, Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный артист РФ Александр Федоров.

Цель и подход

«Мы постарались сделать спектакль таким образом, чтобы он был интересен сегодняшнему современному зрителю — ребенку, при этом не уходя от классических традиций театра», — говорит режиссер-постановщик спектакля Андрей Крючков.

Визуальные элементы

Красочные костюмы и декорации дополнят яркую палитру чувств как у маленьких зрителей, так и у их родителей.