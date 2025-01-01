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Муха-цокотуха
Билеты от 600₽
Киноафиша Муха-цокотуха

Спектакль Муха-цокотуха

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера 6+
Режиссер Александр Федоров, Андрей Крючков
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Всем известная сказка Корней Чуковского в современной сценической интерпретации

Всем известную сказку писателя Корнея Чуковского представит в новом видении режиссер театра Андрей Крючков на исторической сцене ДМТЮА. Над словами песен и музыкой спектакля работали настоящие мастера своего дела: композитор Игорь Крестовский и поэт Николай Денисов.

Сюжет спектакля
И вновь герои сказки придут на день рождения мухи, а комар спасёт красавицу, вступив в схватку с кровожадным пауком. Музыкальный спектакль «Муха-цокотуха» — это современный взгляд детей-актеров нашего театра на классический сюжет Корнея Чуковского.

Идея спектакля
«Очень важно, что исходной точкой этого спектакля явилась игра детей с сюжетом сказки в летнем городском театральном лагере ДМТЮА», — говорит художественный руководитель театра, Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный артист РФ Александр Федоров.

Цель и подход
«Мы постарались сделать спектакль таким образом, чтобы он был интересен сегодняшнему современному зрителю — ребенку, при этом не уходя от классических традиций театра», — говорит режиссер-постановщик спектакля Андрей Крючков.

Визуальные элементы
Красочные костюмы и декорации дополнят яркую палитру чувств как у маленьких зрителей, так и у их родителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
26 октября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
29 ноября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

Фотографии

Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха Муха-цокотуха

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