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#Хочунемогу
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Спектакль #Хочунемогу

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Трогательная история о вечном поиске любви

Спектакль «#ХОЧУНЕМОГУ» — история о бесконечной череде влюбленностей и расставаний, увлечений и открытий, о вечном поиске своего идеала и страхе полюбить всерьез. Он рассказывает о разных стадиях любви: от романтического увлечения до осознания сложности настоящих чувств.

Тема спектакля
В спектакле исследуются важные и актуальные вопросы отношений. Все мы мечтаем о любви, тянемся к романтике, но что делать, когда страха любить всерьез становится все больше? Некоторые думают о семейном уюте, другие сталкиваются с разочарованиями, разводами, потерями и детьми от прошлых браков. Страх перед настоящими чувствами — это то, что часто мешает людям открыться друг другу.


Этот спектакль — идеальный способ поразмышлять о современных отношениях, их сложности и красоте. Приглашаем всех, кто хочет задуматься о любви, ее страхах и радостях, найти себя в этой вечной игре чувств и эмоций.

 

Режиссер
Сергей Аронин
В ролях
Маргарита Шилова
Сергей Аронин
Анастасия Светлова
Ольга Гапоненко
Надежда Меньшова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
17 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
21 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2500 ₽
30 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2500 ₽

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