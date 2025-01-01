Меню
Макбет. Кабаре
Билеты от 400₽
Спектакль Макбет. Кабаре

Спектакль Макбет. Кабаре

Постановка
Театр им. Пушкина 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 400₽

О спектакле

Макбет. Кабаре: возвращение к классике с новым звучанием

Спектакль «Макбет. Кабаре» представляет собой уникальную фантазию по мотивам знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. В этой постановке органично переплетаются разные жанры и виды сценического языка: пластика, музыка и драматическое искусство.

Сюжет и персонажи

На сцене разворачивается история благородного Макбета — одного из самых преданных подданных короля Дункана. Возвращаясь с очередной победой, герой столкнется с тремя ведьмами, чье пророчество пробуждает в нем жажду власти и открывает завесу мрачных событий, которые изменят судьбу не только его, но и всего королевства.

Инновации и традиции

Постановка совмещает в себе элементы кабаре и классической драмы, создавая оригинальный театральный опыт. Зрители могут ожидать не только знаменитые шекспировские диалоги, но и музыкальные номера, которые наполнят спектакль энергией и эмоциями.

Зачем посетить?

«Макбет. Кабаре» не просто реставрация известной трагедии, а возможность увидеть новую интерпретацию знакомых событий. Это шанс погрузиться в мир, где классика встречается с современными театральными приемами, а также стать свидетелем мастерства актеров, которые создают живое и эмоциональное пространство на сцене.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который поразит как поклонников классической драмы, так и тех, кто ищет что-то новое и необычное в театре.

Купить билет на спектакль Макбет. Кабаре

Декабрь
Январь
Февраль
28 декабря воскресенье
15:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 1500 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 400 ₽
13 января вторник
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 2000 ₽
10 февраля вторник
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 500 ₽
11 февраля среда
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 1500 ₽

