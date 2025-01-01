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Истории любви
Билеты от 1600₽
Киноафиша Истории любви

Спектакль Истории любви

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер Эльдара Трамова в Арт-кафе

Моноспектакль о любви

О любви поют во всем мире и на всех языках. Оперные арии, шлягеры отечественной эстрады, пленительные романсы, мелодии из любимых кинофильмов, ироничные арии из оперетт, страстные неаполитанские песни — все это будет звучать в рамках музыкального вечера Эльдара Трамова в Арт-кафе.

Об Эльдаре Трамове

Эльдар Трамов окончил Театральный институт имени Бориса Щукина в 2012 году. Еще студентом он стал лауреатом IV Международного конкурса молодых исполнителей «Оперетта Land-2011» и лауреатом Международного конкурса имени В. Курочкина в номинации «Оперетта» (Екатеринбург). Сегодня Эльдар Трамов — молодой педагог Театрального института имени Бориса Щукина и один из самых востребованных артистов Вахтанговского театра.

Пресса о постановке

  • «Оскара Строка играет Эльдар Трамов — виртуозно. В “Концерте для артиста с оркестром” на этой же площадке он уже демонстрировал свою музыкальность и пластичность» (Мария Чернова, «Экран и сцена»).
  • «Танго — это всегда кровь-любовь, “вертикальное выражение горизонтального желания”, амплитуда которого — от нежности до ненависти — чрезвычайно велика. Нам явлен настоящий спектакль, и особая заслуга в этом принадлежит исполнителю главной роли Эльдару Трамову» (Ольга Штраус, «Российская газета»).
  • «В главной роли Эльдар Трамов. Поистине синтетический артист! Драматический дар, вокальный и пластический талант!» (Елена Мартынюк, Eurasia FM).

Приглашаем вас насладиться этой удивительной музыкальной программой, где каждый найдет для себя что-то особенное.

В ролях
Эльдар Трамов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1600 ₽

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