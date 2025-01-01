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Анна Каренина. Lecture
Билеты от 500₽
Киноафиша Анна Каренина. Lecture

Спектакль Анна Каренина. Lecture

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Толстой глазами Набокова

Этот спектакль обещает зрелищное и интеллектуальное открытие: лекция Владимира Набокова о романе Льва Толстого. Вопрос, который неизбежно возникает: разве «Анна Каренина» — не Толстой? Конечно, это он — основной автор. Однако, как и в случае с Набоковым, который стал не просто читателем, а исследователем этого шедевра, мы сталкиваемся с попыткой углубленного прочтения. Набоков со свойственным ему вниманием всматривается в каждое слово, в каждую деталь, анализируя даже самые мелкие элементы текста, чтобы понять, почему это произведение является гениальным.

Взгляд Набокова на Толстого
В лекции Набокова мы видим не просто сухой анализ, а настоящую интригу, разгадку того, как создается мастерство. Он пытается понять и объяснить каждому, как и почему это произведение оказало столь огромное влияние на литературу и читателей. Каждое слово Толстого сверяется с точностью и глубиной, словно через объектив литературного микроскопа. Набоков поддается восхищению, и его размышления превращаются в искусство — со смелыми гипотезами и домыслами, иногда с яркими вставками публицистики, что характерно для его стиля.

Спектакль как синтез
Именно в этом спектакле особенность состоит в том, что лекция Набокова будет сочетаться с главными сценами романа. Зритель станет свидетелем того, как его подход к литературе сталкивается с «Анной Карениной» на сцене. Это не будет очередной инсценировкой или экранизацией; спектакль станет совершенно новым методом освоения мира романа. Мы увидим Толстого глазами Набокова — через его сверлящий взгляд, который пытается раскрыть все скрытые смыслы и подтексты, превращая лекцию в драматургический процесс.

Набоков как мастер слова
Спектакль привлечет тем, что будет наполнен магией набоковского стиля — ярким, остроумным, увлекательным и лишенным скучной научной терминологии. Это будет не просто анализ, а настоящее переживание текста, в котором художник и писатель, исследователь и лектор, становятся единым целым.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Денис Юченков
Виктория Корлякова
Наталья Троицкая
Александр Масалов
Владимир Юматов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

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