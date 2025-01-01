Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пигмалион
Киноафиша Пигмалион

Спектакль Пигмалион

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Знаменитая история профессора и цветочницы от Театра драматический импровизаций

Юная Элиза Дулиттл — цветочница с улиц Лондона, которая мечтает о лучшей жизни. За полгода усердного обучения у блистательного фонетиста она должна научиться говорить как герцогиня на королевском дворе. Но это не просто история о преобразовании, а глубокая драма, где нравственные и социальные вопросы ставятся наравне с личными переживаниями.

Ставка на язык

В Англии вопросы произношения и чистоты языка напрямую связаны с социальным статусом человека. Чтобы подняться из низов, необходимо перестроить свой язык — а с ним и восприятие мира. Элиза получает шанс на миллион: стать частью благополучных и защищенных кругов. Как она воспользуется этим шансом? Это центральный вопрос, который волнует зрителей на протяжении всей пьесы.

Авантюрная драма с лирической глубиной

Спектакль «Пигмалион» — это не только история о трансформации, но и авантюрная драма с тонкой лирической линией. Два джентльмена заключают пари на судьбу Элизы, и именно дух авантюризма правит её жизнью. Каковы будут последствия для ее будущего? Сможет ли она преодолеть барьеры, которые ставит общество?

Приходите на спектакль, чтобы узнать, как Элиза справится с вызовами, которые ставит перед ней жизнь. Это не просто театральное представление, а повод для размышлений о языке, идентичности и социальных стереотипах.

Режиссер
Ольга Цветкова
В ролях
Лидия Тригубенко
Александр Сорвин
Геннадий Лушник
Сергей Смирнов
Александра Семикрас

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:30 от 800 ₽

Фотографии

Пигмалион Пигмалион Пигмалион

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
21 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
Журавль и цапля
6+
Детский Кукольный
Журавль и цапля
13 сентября в 13:00 Большой театр кукол
от 1100 ₽
Тщетная предосторожность
6+
Балет
Тщетная предосторожность
4 октября в 13:00 Михайловский театр
от 3000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше