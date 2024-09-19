Цискаридзе в юбке. Рецензия на спектакль «Тщетная предосторожность» в Михайловском театре

Спектакль поражает грацией, лёгкостью и юмором, где молодые артисты выходят на сцену с признанными мастерами, при этом никто никого не оттеняет. Хотя балет «Тщетная предосторожность» впервые был поставлен более 200 лет назад, его сюжет до сих пор смотрится актуально — это история о том, как желания родителей не сходятся с желаниями детей. Постановке в Михайловском театре интереса добавляет и другой факт — идёт спектакль «Тщетная предосторожность» с Николаем Цискаридзе. Это одна из редких возможностей увидеть мастера на сцене. Сегодня разберём балет «Тщетная предосторожность», Санкт-Петербург, Михайловский театр .

Сюжет спектакля разворачивается вокруг Лизы, девушки, чья мать Симона пытается выдать её замуж за богатого, но недалекого Алена. Это необходимо, чтобы обеспечить семье хорошее будущее. Однако Лиза влюблена в простого парня по имени Колен. Героиня должна придумать, как выйти замуж по любви, при этом не попасться, потому что мать настроена серьёзно. У девушки есть план, но в духе авантюрных комедий, всё с самого начала идёт не так, и приходится импровизировать в процессе.

«Тщетная предосторожность» в Михайловском театре в 2024 году всё ещё демонстрирует не только превосходную хореографию, но и потрясающие декорации. Актуальность не потеряна. Зрители переносятся в сельскую местность, похожую на крестьянскую идиллию из «Фанфан-тюльпан». Костюмы и сценография от художника Осберта Ланкастера привлекает приятными красками и общей лёгкостью. Эта фантазия на тему жизни в деревне вызывает искреннюю улыбку — природа, счастливые люди и постоянное солнце.

Сегодня балет в форме держит команда Михайловского театра, в частости, Михаил Мессерер, главный балетмейстер Михайловского театра. Но изначально балет ставил британский хореограф Фредерик Аштон, поэтому и похоже оформления на фантазии английских аристократов о селе. Также он сохранил эстетку раннего театра, когда женские роли играли мужчины.

Поэтому мать Лизы Симону играет Николай Цискаридзе. Балет «Тщетная предосторожность», конечно, привлекает фанатов артиста — где ещё можно посмотреть на Цискаридзе в платье. Его героине — один из центральных персонажей спектакля. К тому она главный комический герой, поэтому Цискаридзе в «Тщетной предосторожности» нужно не только танцевать, но и заниматься пантомимой, чтобы даже последний ряд понял юмор. С этим проблем нет, сама фактура восточного мужчины в пышном платье уже вызывает смех, а актёрский талант Цискаридзе грамотно это развивает. Одним из самых ярких моментов является танец в сабо, который уже стал фишкой спектакля «Тщетная предосторожность». Николай Цискаридзе в 2024 году с таким задором и блеском справляется с каждым акцентом и каждым движением, что искренне хочешь также владеть телом в 50 лет.

Но не только на мастере всё держится. Молодые артисты отлично справляются с главными ролями. На фоне Цискаридзе лиричные Анжелина Воронцова и Никита Четвёриков тоже выглядят комичными, но не смешными, а скорее трогательными. Их воздушные танцы, символизирующие первую юную любовь, трогают каждого, кто её испытывал.

Но не только на главных артистах спектакль держится уже 10 лет. Сюжетные партии отлично разбавлены танцевальными номерами, например, вы точно не забудете танец петухов и выход на сцену лошадки. Спектакль «Тщетная предосторожность» отлично сделан с точки зрения управления зрительским вниманием. С одной стороны, вам легко следить за сюжетом, с другой — постановщик не даёт заскучать. Поэтому балет понравится даже тем, кто не особо любит жанр.

Кстати, его можно посмотреть в сети. Михайловский театр часто организует трансляции, поэтому если вы хотите увидеть эту постановку у себя дома, следите за новостями о балете «Тщетная предосторожность» в онлайн-формате. Но если у вас есть возможность, лучше увидеть это вживую. Спектакль «Тщетная предосторожность» в СПб — редкая возможность увидеть мастера на сцене, которых становится всё меньше.