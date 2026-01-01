Оповещения от Киноафиши
тринадцать карат
Билеты от 2000₽
16+
Возраст 16+
Декабрь
5 декабря суббота
20:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2000 ₽
В других городах
Апрель
Декабрь
21 апреля вторник
19:00
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
от 1800 ₽
19:00
Кроп Арена Волгоград, Университетский проспект, 107 (Торговый центр «Акварель»)
12 декабря суббота
17:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1200 ₽
20:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1200 ₽

