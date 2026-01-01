Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте
Билеты от 2000₽
Киноафиша
тринадцать карат
тринадцать карат
16+
хип-хоп
Возраст
16+
Билеты от 2000₽
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт тринадцать карат
Помощь с билетами
Декабрь
5 декабря
суббота
20:00
ЦСКА Арена
Москва, Автозаводская, 23а
Купить билеты
от 2000 ₽
В других городах
Апрель
Декабрь
21 апреля
вторник
19:00
Кроп Arena
Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
Купить билеты
от 1800 ₽
19:00
Кроп Арена
Волгоград, Университетский проспект, 107 (Торговый центр «Акварель»)
Купить билеты
12 декабря
суббота
17:00
СК «Юбилейный»
Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
Купить билеты
от 1200 ₽
20:00
СК «Юбилейный»
Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
Купить билеты
от 1200 ₽
В ближайшие дни
12+
Поп
Рок
Бабочка моя. Весенний рок-концерт Смешband
24 мая в 19:00
Base Club
от 2300 ₽
18+
Юмор
Макс Евдокимов. Сольный концерт
8 марта в 22:00
Coin Event Hall
от 900 ₽
18+
Диско
Вечеринка
Disco 80-90х
25 июля в 22:30
Petter
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667