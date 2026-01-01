ДМЦ
Киноафиша ДМЦ

Возраст 16+
О концерте

Большой концерт группы ДМЦ: программа «Избранное»

Этой осенью группа ДМЦ представит уникальный концерт в вашем городе. Программа «Избранное» объединяет не просто хиты, а полноценное концертное полотно, отражающее творческий путь коллектива.

Три части программы

Концерт состоит из трех частей, каждая из которых наполнена музыкальными находками: лидеры стримингов с миллионными прослушиваниями, энергичные боевики прошлых лет и лучшие треки из нового материала. Сет-лист составлен на основе предпочтений слушателей и дополнен свежими релизами, что гарантирует новый взгляд на полюбившиеся композиции.

Музыкальное разнообразие

Музыка ДМЦ охватывает широкий спектр стилей — от фолка до плотного альтернативного рока. Это сделает концерт интересным для самой широкой аудитории.

Мнение музыкантов

Музыканты группы отмечают: «Избранное» — это попытка честно проанализировать свой путь и представить то, без чего концерт не может состояться. Мы стремимся, чтобы каждый зритель услышал свою песню и удивился, как она звучит сегодня.

Не упустите возможность стать частью этого запоминающегося события!

Июль
25 июля суббота
19:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1600 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
17 сентября четверг
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1600 ₽
18 сентября пятница
19:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 1600 ₽
22 сентября вторник
19:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1600 ₽
23 сентября среда
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1600 ₽
25 сентября пятница
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1600 ₽
28 сентября понедельник
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1600 ₽
30 сентября среда
19:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1600 ₽
1 октября четверг
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1700 ₽
2 октября пятница
19:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 1700 ₽
4 октября воскресенье
19:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1700 ₽
30 октября пятница
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1600 ₽

