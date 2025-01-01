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Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»
Киноафиша Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»

Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыки Вивальди: Звездное сияние эпохи барокко

Антонио Вивальди — безусловная «звезда» своего времени, эпохи барокко. Он был не только популярным композитором, но и виртуозным скрипачом, чьи концерты и оперы собирали аншлаги и становились настоящими сенсациями.

Неудивительно, что музыка Вивальди привлекала многих композиторов, которые черпали вдохновение в его яркой и жизнелюбивой манере композиции «в итальянском вкусе». В этот вечер у зрителей будет уникальная возможность насладиться произведениями разных жанров: симфонией, сонатами и инструментальными концертами.

Изысканное музыкальное оформление

Изысканность звучанию придаст визуальное оформление, включающее видеоинсталляции и эффекты звездного зала. В роли солистов выступят лауреаты международных конкурсов: Виталий Беляков (флейта) и Роман Костарев (виолончель).

Камерный оркестр «Орфей»

Камерный оркестр «Орфей» под художественным руководством и дирижированием Петра Юркова создаст незабываемую атмосферу классической музыки. Визуальное оформление вечера обеспечит лектор планетария Екатерина Попова, добавляя уникальные акценты к программе.

Не упустите шанс окунуться в мир барочной музыки и насладиться незабываемым вечером, который объединит музыку, визуальные эффекты и талантливых исполнителей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 17 сентября
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
19:00 от 1200 ₽
Пермь, 15 октября
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
19:00 от 1200 ₽

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