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Stand-Up по-Женски
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Stand-Up по-Женски

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу женского юмора в Перми!

Популярный формат женского шоу теперь и в Перми! В этот вечер на сцене выступят лучшие девушки-комики региона, которые порадуют вас своими монологами на разнообразные, но до боли знакомые темы. Вам останется только наблюдать и получать удовольствие от их выступлений.

Информация о событии

Продолжительность шоу составляет 80 минут. Рекомендуем прийти пораньше, чтобы насладиться атмосферой ресторана и отдохнуть перед началом мероприятия. Обратите внимание, что скидки и акции ресторана во время шоу не действуют.

Бронирование и размещение

Столы продаются по местам, и если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком. Бронирование мест за столом возможно только до конца концерта. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия лицам в состоянии опьянения без возврата стоимости билетов.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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