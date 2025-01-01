Stand-Up по-Женски

Шоу женского юмора в Перми!

Популярный формат женского шоу теперь и в Перми! В этот вечер на сцене выступят лучшие девушки-комики региона, которые порадуют вас своими монологами на разнообразные, но до боли знакомые темы. Вам останется только наблюдать и получать удовольствие от их выступлений.

Информация о событии

Продолжительность шоу составляет 80 минут. Рекомендуем прийти пораньше, чтобы насладиться атмосферой ресторана и отдохнуть перед началом мероприятия. Обратите внимание, что скидки и акции ресторана во время шоу не действуют.

Бронирование и размещение

Столы продаются по местам, и если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком. Бронирование мест за столом возможно только до конца концерта. Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия лицам в состоянии опьянения без возврата стоимости билетов.