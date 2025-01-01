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3 хип-хоп концерта для жёсткого слэма

Устали сидеть в душном офисе? Пора взбодриться, покричать и потолкаться! Главные рэп-исполнители России готовы взбодрить вас, чтобы вы сбросили унылые рабочие будни. Предлагаем 3 хип-хоп концерта в 2024 году, будут как динозавры сцены, так и дерзкие фрешмены, только заявляющие о себе.

 

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Баста

Василий Вакуленко, более известный как Баста, — один из самых значимых артистов в российском хип-хопе. Его путь от неудавшегося дирижёра до рэпера вдохновляет многих поклонников жанра. Биография Василия Вакуленко и его псевдонимы раскрывают интересные детали его творческого развития.

Вася Вакуленко сегодня один из самых востребованных исполнителей. Рэп Басты заряжает и успокаивает, веселит и трогает, он постоянно старается найти новое звучание, чтобы не становится исполнителем одного жанра. Поэтому на протяжении всей карьеры его всегда сопровождала любовь фанатов. Он не только пишет музыку, но и снимает кино, ведет программы, проводит боксерские шоу. Баста вышел за рамки какого-либо одного направления, является настоящим народным артистом.

Вас ждёт два часа его творчества, от самых ранних работ, до последних хитов. Прозвучат песни, которые вы слышали по телевизору и в ТикТоке: «Медлячок», «Моя игра», «Сансара» и другие.

Паша Техник

Одним из самых неоднозначных исполнителей русского хип-хопа. Его биография не известна широкой аудитории, он редко даёт интервью, и, единственное, по чему можно сделать вывод о его жизни, это творчество Техника. Тематика его песен, в основном, касается употребления наркотиков, случайных половых связей и других эпизодов маргинального образа жизни.

Тексты песен Техника трудны, полны ненормативной лексики, поэтому нет людей, равнодушных к его творчеству. Его либо обожают, либо ненавидят.

Unki

«Have you seen this tour» ― первый сольный концертный тур Unki. Cамый хайповый артист этого года, автор таких хитов, как: «Jeff the Killer», «Дерьмо», и «6 кадров» впервые выходит на сцену, чтобы исполнить треки вживую. Певец исполнит как залетевшие хиты, так и новые свежие песни.

Уникальное событие, когда новая звезда открыто заявляет о себе перед публикой. Сможет ли Unki держаться на сцене также дерзко и смело, как он делает это в записи, или она сожрёт фрешмана под смех толпы? Приходите на концерт и посмотрите сами!

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