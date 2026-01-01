Новая интерпретация «Трёх сестёр» в Учебном театре РГИСИ

В Учебном театре «На Моховой» зрителей ждет свежая интерпретация классической пьесы А.П. Чехова «Три сестры». Эта постановка — результат творчества курсантов РГИСИ под руководством известного кинорежиссёра Алексея Козлова.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — три сестры, чьи судьбы переплетаются в провинциальном городе. Постановка затрагивает темы любви, разочарования и поисков смысла жизни. Зрители смогут увидеть, как после года траура в доме Прозоровых неожиданно вновь возникают радость молодости и надежды на будущее.

Жанровая интерпретация

Студенты представят свою версию «Трёх сестёр» в жанре «балагана», что добавит новизны и свежести в классическую драму. Череда влюблённостей — истории Тузенбаха, Солёного, Федотика и полковника Вершинина — взволнует зрителей и создаст неповторимую атмосферу в доме Прозоровых.

Конфликты и развязка

Несмотря на все надежды, по Чехову ничто не может закончиться безоблачным счастьем: Наташа, одна из ключевых персонажей, готова вытеснить сестёр из их родного дома. Драматические события, такие как дуэль Солёного и Тузенбаха, а также уход полка Вершинина, поднимают сложные вопросы о будущем героинь.

Эта постановка привлечет как поклонников классической драматургии, так и тех, кто ценит тонкие психологические наблюдения в театре. Не упустите возможность увидеть, что же станет с этими сёстрами, и как они справятся с вызовами, брошенными судьбой.