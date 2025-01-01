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Теремок
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль по мотивам народной сказки для самых маленьких

Приглашаем юных зрителей на увлекательное путешествие в мир известной народной сказки «Теремок». Этот спектакль не только развлекает, но и вовлекает детей в происходящее на сцене.

Активное участие зрителей

Ребята смогут активно помочь всем героям сказки: они уберут теремок вместе с Мышкой, приготовят кашу с Лягушкой и пустятся в пляс с Зайкой. А, конечно, не обойдется без строительства Теремка с Медведем!

Погружение в волшебный мир

Этот спектакль подарит маленьким зрителям незабываемые впечатления и развивает их творческие способности. Дайте вашим детям возможность стать частью волшебной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 980 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 980 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 980 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽ 12:30 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
17:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Задержанный
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Задержанный
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Дачницы
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