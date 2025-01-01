Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Богини
Киноафиша Богини

Спектакль Богини

18+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Богини 18+: абсурдистская комедия о жизни и смерти

«Богини 18+» — это абсурдистская комедия по мотивам пьесы Славомира Мрожека «Вдовы». Спектакль погружает зрителей в мир, где жизнь и смерть переплетаются самым неожиданным образом. Он обещает быть не только увлекательным, но и заставляющим задуматься.

Место действия: ресторан с тайнами

Действие происходит в ресторане, где таинственная госпожа переплетает судьбы героев. Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета, шикарный антураж и отличная кухня, что создает атмосферу интриги и удовольствия. В этом пространстве абсурда и реальности смешиваются на глазах у зрителей.

Уникальный состав актеров

В ролях — талантливые артисты: Арина Ревнивых, Ксения Куренкова, Михаил Самарин, Анастасия Муравьёва и Линару Салихова. Каждый из них привносит свою индивидуальность в общую картину спектакля, подчеркивая его философскую глубину и комедийные элементы.

Режиссёр спектакля

Режиссёр Мария Пальницкая создала освежающий взгляд на классическую тему, сочетая легкость абсурдистской комедии с глубокими размышлениями о жизни и смерти. Это настоящая находка для любителей театра, ищущих новые грани привычных сюжетов.

«Богини 18+» — отличная возможность пережить спектр эмоций и насладиться искусством театра. Не пропустите шанс увидеть этот увлекательный спектакль!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Jazzberry Санкт-Петербург, Синопская наб., 52 
20:00 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Jazzberry Санкт-Петербург, Синопская наб., 52 
20:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

Бог резни
16+
Премьера Драма
Бог резни
9 декабря в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Квест «​Зов Ктулху»​
12+
Иммерсивный
Квест «​Зов Ктулху»​
30 октября в 13:00 «Взаперти» на Загородном
от 4800 ₽
Квест «Ограбление Казино»
12+
Иммерсивный
Квест «Ограбление Казино»
3 ноября в 17:30 «Взаперти» на Гороховой
от 6700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше