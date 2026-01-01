Слуга двух господ
12+
Режиссер Дарья Юргенс
Продолжительность 150 минут
О спектакле

Служка двух господ: комедия в новом прочтении

В Учебном театре «На Моховой» состоится захватывающая постановка знаменитой комедии великого итальянского драматурга Карло Гольдони о приключениях обаятельного плута Труффальдино. Студенты мастерской Сергея Ивановича Паршина впервые выйдут на большую сцену, чтобы представить эту увлекательную историю.

Главная героиня, переодевшись в мужчину, отправляется на поиски своего возлюбленного, который по воле судьбы вынужден покинуть родные края. Нанятый ею Труффальдино становится «слугой двух господ», использующим самые изощренные приемы, чтобы его работодатели не встретились друг с другом. Комедия полна забавных ситуаций и ярких характеров, и в центре сюжета находится искренняя и чистая любовь, ради которой герои готовы на всё!

Создание спектакля

По словам создателей, «спектакль придумывали все вместе, вдохновляясь музыкой и любовью». Добавлены элементы фантазии и импровизации, что является неотъемлемой частью комедии дель арте.

Постановочная команда

Режиссёр спектакля — заслуженный артист Российской Федерации Дарья Юргенс. Продолжительность представления составляет 2 часа 30 минут, и спектакль идет с одним антрактом.

Этот спектакль безусловно понравится любителям комедий дель арте и оригинальных интерпретаций классических произведений. Не упустите возможность насладиться великолепным театральным искусством!

