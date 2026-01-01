Спектакль Три дуры, три дороги, три души (3D)

Три женских монолога на сцене театра имени Комиссаржевской

Спектакль «3D» — это эмоциональное зеркало, отражающее судьбы трех героинь. Каждая из них сталкивается с личными трудностями и ищет выход в мире, полном противоречий.

Первая героиня — женщина средних лет, которая потеряла работу и не находит понимания ни у дочери, ни у мужа. В отчаянии она подбирает на помойке кота и совершает нелепый поступок: крадет пальто, которое в итоге сама же уничтожает.

Вторая героиня — дочь-подросток, готовая ради новых джинсов пойти на крайние меры, даже продать свое тело и душу. Её стремление к независимости приводит к внутренним конфликтам и кризису идентичности.

Третья героиня — бабушка, недавно похоронившая деда, которая чувствует себя ненужной и оставленной. Она пытается найти свое место в жизни, но сталкивается с одиночеством.

Темы спектакля

На сцене звучат три женских монолога: остроумных, эмоциональных и лишенных пафоса. Эти истории полны юмора и тихого сочувствия к героиням. Спектакль пронизан грустью, разбавленной иронией, и исследует темы желания и отсутствия любви.

Несмотря на то что героини друг друга не слышат, их истории переплетаются, открывая зрителям сложность человеческих отношений и внутренние переживания каждой из них.

Не пропустите возможность увидеть этот глубокий и многослойный спектакль, который оставляет след в душе каждого зрителя!