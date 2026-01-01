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Три дуры, три дороги, три души (3D)
Киноафиша Три дуры, три дороги, три души (3D)

Спектакль Три дуры, три дороги, три души (3D)

Три женских монолога о непреходящем 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Три женских монолога на сцене театра имени Комиссаржевской

Спектакль «3D» — это эмоциональное зеркало, отражающее судьбы трех героинь. Каждая из них сталкивается с личными трудностями и ищет выход в мире, полном противоречий.

Первая героиня — женщина средних лет, которая потеряла работу и не находит понимания ни у дочери, ни у мужа. В отчаянии она подбирает на помойке кота и совершает нелепый поступок: крадет пальто, которое в итоге сама же уничтожает.

Вторая героиня — дочь-подросток, готовая ради новых джинсов пойти на крайние меры, даже продать свое тело и душу. Её стремление к независимости приводит к внутренним конфликтам и кризису идентичности.

Третья героиня — бабушка, недавно похоронившая деда, которая чувствует себя ненужной и оставленной. Она пытается найти свое место в жизни, но сталкивается с одиночеством.

Темы спектакля

На сцене звучат три женских монолога: остроумных, эмоциональных и лишенных пафоса. Эти истории полны юмора и тихого сочувствия к героиням. Спектакль пронизан грустью, разбавленной иронией, и исследует темы желания и отсутствия любви.

Несмотря на то что героини друг друга не слышат, их истории переплетаются, открывая зрителям сложность человеческих отношений и внутренние переживания каждой из них.

Не пропустите возможность увидеть этот глубокий и многослойный спектакль, который оставляет след в душе каждого зрителя!

Режиссер
Маргарита Бычкова
В ролях
Александра Сыдорук
Александр Анисимов
Анна Петренко
Владимир Майборода
Сергей Микитенко

Купить билет на спектакль Три дуры, три дороги, три души (3D)

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В других городах
Сентябрь
Ноябрь
16 сентября среда
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽
23 ноября понедельник
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽

Фотографии

Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D) Три дуры, три дороги, три души (3D)

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