Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Беглянки
Киноафиша Беглянки

Спектакль Беглянки

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 12+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Беглянки: Путь к себе через время и судьбу

Две женщины разного возраста, две непохожие судьбы — и вот они встречаются на обочине дороги, ночью. Что их связывает? От кого они бегут? Почему оказались на этом пути? И что им предстоит пережить вместе? Эти вопросы раскрываются в камерном спектакле «Беглянки», где встречаются грусть и нежность, гротеск и добрый юмор.

Тема поиска и принятия

Иногда мы бежим от жизни, пытаясь изменить что-то, но в конце концов осознаем, что от себя сбежать невозможно. Спектакль ставит важный вопрос о времени, возрасте и жизни, которую мы проживаем, несмотря на её неидеальность. Иногда, оглядываясь на пройденный путь, героини понимают, что жизнь, какой бы она ни была, — это все равно их жизнь. И главное — жить её с высоко поднятой головой.

Режиссерская концепция

Режиссер Леонид Алимов создает лирическую, порой печальную, но ироничную историю с тонким юмором. Это «дамская» история о семье, возрасте, быстротечности времени и важности принятия каждого момента. В спектакле, несмотря на большую разницу в возрасте между героинями, прослеживается глубокая философия: «Жизнь прожита. Но давайте оставшиеся дни проведем с высоко поднятой головой и взглядом в небо».

Камера и простота

Это камерный спектакль, в котором каждая деталь важна, а два актера передают все эмоции и переживания, стоящие за историей, делая её еще более интимной и трогательной.

Режиссер
Леонид Алимов
В ролях
Татьяна Кузнецова
Наталья Орлова

Купить билет на спектакль Беглянки

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
20 сентября суббота
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽
5 октября воскресенье
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽
10 ноября понедельник
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽

Фотографии

Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки Беглянки

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
14 октября в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Дон Жуан. Нерассказанная история
16+
Мюзикл
Дон Жуан. Нерассказанная история
29 сентября в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1400 ₽
Наводнение. 1824
16+
Музыка Сторителлинг
Наводнение. 1824
26 сентября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше