Спектакль Беглянки

Беглянки: Путь к себе через время и судьбу

Две женщины разного возраста, две непохожие судьбы — и вот они встречаются на обочине дороги, ночью. Что их связывает? От кого они бегут? Почему оказались на этом пути? И что им предстоит пережить вместе? Эти вопросы раскрываются в камерном спектакле «Беглянки», где встречаются грусть и нежность, гротеск и добрый юмор.

Тема поиска и принятия

Иногда мы бежим от жизни, пытаясь изменить что-то, но в конце концов осознаем, что от себя сбежать невозможно. Спектакль ставит важный вопрос о времени, возрасте и жизни, которую мы проживаем, несмотря на её неидеальность. Иногда, оглядываясь на пройденный путь, героини понимают, что жизнь, какой бы она ни была, — это все равно их жизнь. И главное — жить её с высоко поднятой головой.

Режиссерская концепция

Режиссер Леонид Алимов создает лирическую, порой печальную, но ироничную историю с тонким юмором. Это «дамская» история о семье, возрасте, быстротечности времени и важности принятия каждого момента. В спектакле, несмотря на большую разницу в возрасте между героинями, прослеживается глубокая философия: «Жизнь прожита. Но давайте оставшиеся дни проведем с высоко поднятой головой и взглядом в небо».

Камера и простота

Это камерный спектакль, в котором каждая деталь важна, а два актера передают все эмоции и переживания, стоящие за историей, делая её еще более интимной и трогательной.