«Старший сын» в театре «Буфф»

В театре «Буфф» в Санкт-Петербурге представят пьесу «Старший сын» по комедии А. Вампилова. Эта проникновенная история затрагивает важные темы: истинные качества человека, проявляющиеся в трудные жизненные обстоятельства. Здесь речь идет о сострадании, сочувствии, любви к ближнему и бескорыстии.

Основная идея пьесы заключается в том, что счастье родителей неразрывно связано со счастьем их детей. Это представление станет находкой для ценителей моральных принципов и семейных ценностей.

О пьесе

«Старший сын» — это не просто комедия, а настоящая сказка для взрослых с счастливым концом. Она остается «глотком свежего воздуха» в любое время, подчеркивая значимость человеческих отношений и понимания.

Режиссура

Режиссером постановки выступает Михаил Смирнов, который точно передает тонкость и глубину произведения.

Приходите насладиться драматургией, которая заставляет задуматься о важном — о семье, любви и о том, что счастье возможно только тогда, когда счастливы наши дети.