Спектакль Барская спесь, или Анютины глазки

Барская спесь, или Анютины глазки
16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
О спектакле

Водевиль в Доме Шрёдера

В КЦ «Дом Шрёдера» состоится показ водевиля «Барская спесь, или Анютины глазки», перенесенного из французского оригинала в русский контекст благодаря авторскому переводу Д. Т. Ленского. Этот спектакль – яркое отражение русского водевиля 19 века, который идеально сочетает в себе юмор и жизненные реалии того времени.

Сюжет и персонажи

Главная героиня, Анюта, — крепостная девица, мечтающая о свадьбе с красавцем Иваном. Однако для венчания ей необходимо получить согласие барина, который разъярен на Ивана за его страсть к охоте, дорого обходящейся молодому человеку. Барин ставит условие: согласие на свадьбу в обмен на свидание с Анютой. Не растерявшись, девушка обращается за помощью к барыне, но у той есть свои заботы — ждут гостя из Франции, дальнего родственника семьи, который, как ни странно, получает имя Мотыльков.

Комические ситуации и неожиданные повороты

Сюжет обещает быть полным ночных встреч, переодеваний и комических ситуаций, которые приведут к неожиданному финалу. Кто станет счастливчиком, и как сложится судьба Анюты и Ивана — все это зрители смогут узнать в ходе спектакля.

Актерский состав и постановка

В спектакле задействованы: Николай Феоктистов, Татьяна Шепилова, Роман Уздин, Наталья Матросова, Дмитрий Жуков, Диана Мороз и Злата Уланская. Режиссёр-постановщик — Николай Феоктистов.

Спектакль состоит из двух отделений с одним антрактом, что позволит аудитории насладиться каждой деталью представления.

Режиссер
Николай Феоктистов
В ролях
Николай Феоктистов
Роман Уздин
Наталия Матросова
Дмитрий Жуков
Диана Мороз

Июнь
Июль
14 июня воскресенье
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1200 ₽
11 июля суббота
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1200 ₽

