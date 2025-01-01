Меню
Привидения
Привидения

Спектакль Привидения

18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+

«Привидения» — трагедия, полная теней и страха

В доме фру Алвинг, скрытом от солнечного света и радости, царит атмосфера безысходности и скрытых тайн. Кажется, что здесь обитают привидения — не только ушедших людей, но и невидимые, но весомые тяжести прошлого.

Мертвые и живые: тени прошлого

Среди этих теней — ушедший камергер Алвинг, чей дух, кажется, продолжает влиять на жизнь живых. Пастор Мандерс, проповедующий праведность и светлую жизнь, лишь скрывает свою собственную тьму. А вернувшийся домой больной сын, так похожий на своего отца, жаждет света, но, как и его предшественник, вынужден жить в тени.

Жизнь без радости

Спектакль Ибсена — это история о жизни, лишенной настоящего счастья, любви и света. Страдания героев, их поиски спасения и сожаления о содеянном показывают, как жизнь утекает сквозь пальцы, когда не удается найти путь к искуплению. На фоне этих невыносимых страданий звучат слова пастора Мандерса: «Да, верно, вся страна кишит такими привидениями, должно быть, они неисчислимы, как песок морской. А мы такие жалкие трусы, так боимся света».

Трагедия внутренней борьбы

«Привидения» — это не только прощение и искупление, но и попытка понять, что важнее: верность моральным принципам или смирение с тем, что невозможно изменить? Трудный выбор между светом и тенью, между искренностью и ложью.

Режиссер
Алексей Утеганов
В ролях
Анастасия Мельникова
Евгений Иванов
Владимир Крылов
Анатолий Горин
Варя Светлова

Октябрь
Ноябрь
16 октября четверг
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽
8 ноября суббота
19:30
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1500 ₽

