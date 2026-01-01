Спектакль по автобиографическому роману Булгакова в театре «Монплезир»

Театр «Монплезир» готовит зрителям захватывающий спектакль по автобиографическому роману Михаила Булгакова. В центре сюжета — судьба писателя Максудова, который сталкивается с двойственной силой театра. Режиссёр Игорь Ларин создает пьесу о вере, предназначении и своем романе с искусством.

Магическая природа театра

Спектакль станет интересным для любителей классики и тех, кто стремится понять внутренний мир художника. Автобиографическое произведение Булгакова вдохновило Ларина на исследование магической природы театра, показывая, как эта божественная и бесовская сила может возвышать или уничтожать человека в закулисье.

Игорь Ларин в роли единственного персонажа

Игорь Ларин играет все персонажи в этой смешной и грустной истории, продолжая свои поиски ответов о смысле жизни художника в искусстве. Это уже пятое обращение Ларина к данному произведению: первое — набросок, созданный в Петрозаводске в 2002 году, второе — фильм, вышедший на канале «Культура» в 2003 году, где Ларин сыграл главную роль. Третья версия, доведённая до прогона, была в театре «Ленсовета» в 2012 году, однако спектакль не был реализован.

Успех и неожиданное прекращение

Четвертое обращение к произведению состоялось в театре «На Литейном» в 2014 году, где Ларин снова выступил в роли Максудова. Спектакль имел успех и шел полтора года, но после внезапного увольнения Ларина с поста главного режиссера, его показ был отменен дирекцией при полном зале.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию знаменитого романа о сложностях и противоречиях театрального мира!