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Маленькие истории большого города
Киноафиша Маленькие истории большого города

Спектакль Маленькие истории большого города

Постановка
Буфф 16+
Режиссер Михаил Смирнов
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о жителях Петербурга в театре Буфф

Северная столица — один из самых притягательных городов мира, уникальный своими особенностями: языком, музыкой, климатом и цветом. Но новый спектакль театра «Буфф» не сосредоточен на самом Петербурге, а скорее исследует его жителей.

Истории города

«Маленькие истории большого города» — это картина повседневной жизни Петербурга, в которой зрители смогут узнать себя, а гости города — его особенности. Спектакль расскажет о знаменитых музеях, архитектурных шедеврах, рок-клубах и популярных караоке-барах, ставших центрами молодежных тусовок.

Вечное питерское небо

Как эти разнообразные аспекты городской жизни сочетаются под вечно мокрым питерским небом? На этот вопрос попытаются ответить молодые артисты театра «Буфф».

Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, как они передают атмосферу Петербурга и его маленькие, но значимые истории.

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22 сентября вторник
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от 1900 ₽
26 сентября суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
11 октября воскресенье
19:00
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от 2200 ₽
14 октября среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
18 октября воскресенье
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от 2200 ₽
22 октября четверг
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Маленькие истории большого города Маленькие истории большого города Маленькие истории большого города Маленькие истории большого города

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