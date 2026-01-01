Спектакль Маленькие истории большого города

Спектакль о жителях Петербурга в театре Буфф

Северная столица — один из самых притягательных городов мира, уникальный своими особенностями: языком, музыкой, климатом и цветом. Но новый спектакль театра «Буфф» не сосредоточен на самом Петербурге, а скорее исследует его жителей.

Истории города

«Маленькие истории большого города» — это картина повседневной жизни Петербурга, в которой зрители смогут узнать себя, а гости города — его особенности. Спектакль расскажет о знаменитых музеях, архитектурных шедеврах, рок-клубах и популярных караоке-барах, ставших центрами молодежных тусовок.

Вечное питерское небо

Как эти разнообразные аспекты городской жизни сочетаются под вечно мокрым питерским небом? На этот вопрос попытаются ответить молодые артисты театра «Буфф».

Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, как они передают атмосферу Петербурга и его маленькие, но значимые истории.