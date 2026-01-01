Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ансамбль «Берёзка»
Киноафиша Ансамбль «Берёзка»

Спектакль Ансамбль «Берёзка»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Ансамбль «Берёзка» снова в БКЗ «Октябрьский»

Легендарный ансамбль «Берёзка» имени Надежды Надеждиной вновь радует зрителей, представляя танцевальные номера из своего золотого фонда. Уникальный коллектив, являющийся национальным достоянием России, продолжает воплощать на сцене поэтический образ русской женщины, вдохновлённый творчеством великого хореографа Надежды Надеждиной.

Традиции, культура и профессионализм

Творчество «Берёзки» сочетает в себе высокий профессионализм и глубокую любовь к Родине. Важную роль в создании хореографического образа ансамбля играют аутентичные традиционные костюмы. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки и взмах бирюзового платочка создают чарующую атмосферу, способную погрузить зрителя в мир русских народных традиций.

Забавные постановки

Зрители смогут насладиться яркими танцевальными номерами, такими как «Колокольцы», «Кружевницы», «Реченька», «Осенний хоровод», «Комарик», «Петрушка» и многими другими. Каждое выступление — это не только танец, но и история, рассказывающая о быте и культуре русского человека.

Музыка и атмосфера

Неотъемлемой частью выступлений «Берёзки» является оркестр русских народных инструментов. Баяны, балалайки и домры создают живое музыкальное сопровождение, необходимое для полного восприятия танцевально-музыкального спектакля. Выступления коллектива всегда сопровождаются триумфальным успехом, и зрители не остаются равнодушными к филигранному исполнению.

Присоединяйтесь к миллионам зрителей, которые аплодировали «Берёзке» не только в России, но и по всему миру!

Купить билет на спектакль Ансамбль «Берёзка»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
3 декабря четверг
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1500 ₽
4 декабря пятница
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1500 ₽
5 декабря суббота
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Мещане
16+
Драма

Мещане

22 октября в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1000 ₽
Классная Йолка
12+
Детский Иммерсивный

Классная Йолка

20 декабря в 10:00 МТС Live Холл Санкт-Петербург
от 2500 ₽
Гумилев. Слово
16+
Кукольный Драма Премьера

Гумилев. Слово

27 сентября в 19:00 Нити
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше