Спектакль Ансамбль «Берёзка»

Ансамбль «Берёзка» снова в БКЗ «Октябрьский»

Легендарный ансамбль «Берёзка» имени Надежды Надеждиной вновь радует зрителей, представляя танцевальные номера из своего золотого фонда. Уникальный коллектив, являющийся национальным достоянием России, продолжает воплощать на сцене поэтический образ русской женщины, вдохновлённый творчеством великого хореографа Надежды Надеждиной.

Традиции, культура и профессионализм

Творчество «Берёзки» сочетает в себе высокий профессионализм и глубокую любовь к Родине. Важную роль в создании хореографического образа ансамбля играют аутентичные традиционные костюмы. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки и взмах бирюзового платочка создают чарующую атмосферу, способную погрузить зрителя в мир русских народных традиций.

Забавные постановки

Зрители смогут насладиться яркими танцевальными номерами, такими как «Колокольцы», «Кружевницы», «Реченька», «Осенний хоровод», «Комарик», «Петрушка» и многими другими. Каждое выступление — это не только танец, но и история, рассказывающая о быте и культуре русского человека.

Музыка и атмосфера

Неотъемлемой частью выступлений «Берёзки» является оркестр русских народных инструментов. Баяны, балалайки и домры создают живое музыкальное сопровождение, необходимое для полного восприятия танцевально-музыкального спектакля. Выступления коллектива всегда сопровождаются триумфальным успехом, и зрители не остаются равнодушными к филигранному исполнению.

Присоединяйтесь к миллионам зрителей, которые аплодировали «Берёзке» не только в России, но и по всему миру!