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Святая Анна
Билеты от 800₽
Киноафиша Святая Анна

Спектакль Святая Анна

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Святая Анна»: Романтический мюзикл о любви и подвиге

Театр Армии готов представить зрителям новый романтический мюзикл «Святая Анна», который погружает в судьбы участников полярной экспедиции Альбанова и Брусилова. Эта история о трагической любви разворачивается на фоне героических подвигов людей, жертвовавших жизнью ради открытия новых земель.

Тема, актуальная для современности

«Подвиг людей, видевших целью своей жизни служение России, — самая насущная сегодня тема для театра», — отмечает режиссер Юрий Александров. Он подчеркивает, что высота поэтического сюжета о любви, безстрашии и подвиге делает эту постановку особенно ценной. Большая сцена Театра Армии придаёт спектаклю объем и воздух, а музыка Максима Дунаевского наполняет его глубиной и смыслом.

Музыка и поэзия

Композитор, народный артист России Максим Дунаевский, называет своё произведение «оперой для драматического театра». Либретто и стихи написаны Михаилом Бертеневым и Еленой Исаевой и представляют собой поэтическую драму. В новой масштабной постановке театр вновь уделяет особое внимание эффектному соединению музыки, слова, света и пластики, что постепенно становится визитной карточкой Театра Армии.

Вдохновение полярными экспедициями

Сюжеты о полярных экспедициях вдохновляют творцов на протяжении нескольких поколений. Можно вспомнить знаменитые «Два капитана» и известный фильм «Красная палатка». Эти истории показывают не только цену жизни и смерти, но и величие любви, способной ждать, когда надежда теряется.

Не упустите возможность стать свидетелем этой мощной истории о любви и подвиге. Спектакль «Святая Анна» — это не только музыкальное, но и глубокое театральное произведение, которое обязательно тронет сердца зрителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 800 ₽
9 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 800 ₽

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