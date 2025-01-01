«Святая Анна»: Романтический мюзикл о любви и подвиге

Театр Армии готов представить зрителям новый романтический мюзикл «Святая Анна», который погружает в судьбы участников полярной экспедиции Альбанова и Брусилова. Эта история о трагической любви разворачивается на фоне героических подвигов людей, жертвовавших жизнью ради открытия новых земель.

Тема, актуальная для современности

«Подвиг людей, видевших целью своей жизни служение России, — самая насущная сегодня тема для театра», — отмечает режиссер Юрий Александров. Он подчеркивает, что высота поэтического сюжета о любви, безстрашии и подвиге делает эту постановку особенно ценной. Большая сцена Театра Армии придаёт спектаклю объем и воздух, а музыка Максима Дунаевского наполняет его глубиной и смыслом.

Музыка и поэзия

Композитор, народный артист России Максим Дунаевский, называет своё произведение «оперой для драматического театра». Либретто и стихи написаны Михаилом Бертеневым и Еленой Исаевой и представляют собой поэтическую драму. В новой масштабной постановке театр вновь уделяет особое внимание эффектному соединению музыки, слова, света и пластики, что постепенно становится визитной карточкой Театра Армии.

Вдохновение полярными экспедициями

Сюжеты о полярных экспедициях вдохновляют творцов на протяжении нескольких поколений. Можно вспомнить знаменитые «Два капитана» и известный фильм «Красная палатка». Эти истории показывают не только цену жизни и смерти, но и величие любви, способной ждать, когда надежда теряется.

Не упустите возможность стать свидетелем этой мощной истории о любви и подвиге. Спектакль «Святая Анна» — это не только музыкальное, но и глубокое театральное произведение, которое обязательно тронет сердца зрителей.