Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Спектакли Премьерные спектакли в Москве: что смотрим осенью 2025

Премьерные спектакли в Москве: что смотрим осенью 2025

Осень — лучшее время для похода в театр. Ведь артисты изголодались по сцене и будут играть с максимальной самоотдачей. Рассказываем о премьерных спектаклях 2025, которые уже вошли в рейтинг лучших в Москве.

Все 10
По году
Сбросить
Превращение
Превращение
мюзикл, премьера
Кармен в моей голове
Кармен в моей голове
премьера, танцевальный
Зал ожидания
Зал ожидания
премьера, драма
Рыжий. Я всех любил. Без дураков
Рыжий. Я всех любил. Без дураков
премьера, драма
Солнце Ландау
Солнце Ландау
премьера, драма
Восемь женщин
Восемь женщин
премьера, драма
Смерть Тузенбаха (Tuzenbachi surm)
Смерть Тузенбаха (Tuzenbachi surm)
премьера, драма
Елизавета Английская
Елизавета Английская
драма, премьера
Буря
Буря
премьера, драма
Святая Анна
Святая Анна
мюзикл, премьера
Сбросить
Жанр
Все Премьера Драма Танцевальный Мюзикл

Детективный фарс «Восемь женщин» | Театр на Малой Ордынке

реж. Сергей Дьячковский

История о прекрасным дамах, жизнь которых окутана тайнами. Спектакль создан по одноимённой детективной пьесе французского писателя и драматурга 20 века Робера Тома. Начинается все классически: загородное поместье, прелестная компания и неожиданного убийство. Кто из восьми женщин мог пролить кровь? Мотив есть у каждой. Доверие и сомнение. Дружба и разочарование. Любовь и ненависть. Эта постановка будет качать на крылатых эмоциональных качелях все 2 часа. Одна из лучших премьер 2025 в театрах Москвы в своём жанре.

«Зал ожидания» | театр «Ателье»

реж. Павел Пархоменко

Это последняя исповедь прекрасной леди в красном платье. Исповедь, в первую очередь, перед самой собой. Она существует в месте без времени — в чистилище. Ангел приходит, чтобы напомнить ей о всех тех, кто её любил, кто делал больно и кто оставил след на сердце. Трагическая комедия в лучших французских традициях — постановка создана по мотивам пьесы Виктора Аима «Случайный вальс».

Главную роль — леди в алом платье — исполняет Светлана Ходченкова. Это её триумфальное возвращение на сцену. Партнёром — ангелом — стал Александр Метелкин, который исполняет сразу шесть ролей, перевоплощаясь в важных мужчин в жизни девушки.

«Смерть Тузенбаха, или подлинная история Ольги, Ирины и Маши» | Театр на Бронной

реж. Константин Богомолов

Доброе пожаловать в Эстонию в годы Второй Мировой. Войска советской армии идут на Берлин. Три дня сквозь маленький городок «Два камня». Режиссёр сам написал текст пьесы для постановки. Он же выходит в главной роли — майора Солёного — в одном из составов. Это спектакль в Театре на Бронной на грани детектива и мелодрамы, где тоска по несбыточному будущему вытесняет сложности прошлого, делая человека беззащитным перед настоящим.

«Солнце Ландау» | Театр им. Вахтангова

реж. Анатолий Шульев

Сразу после премьеры критики внесли эту постановку в список лучших спектаклей в Москве 2025. В основе сюжета история реального человека — гения 20 столетия Льва Ландау. На сцене разворачивается жизнь человека, стоявшего в авангарде квантовой механики — одного из самых передовых, неординарных и величественных направлений науки. В 2025 году этому учению исполняется сотня лет. В разгар открытий и погружения в науку Ландау попал в автокатастрофу, которая привела к коме — почти два месяца он был без сознания.

Авторы постановки в театре Вахтангова объединили реальные факты из биографии ученого и тех образов, которые могли являться ему в бессознательном состоянии, когда он боролся за жизнь.

Современный балет «Кармен в моей голове» | Новая опера им. Колобова

хореограф-постановщик: Татьяна Баганова

Современный балет, но с классическим сюжетом и погружением в героя. Этот хореографический спектакль — премьера не только в Москве, но и в мире.

Кармен — всё ещё прекрасная цыганка-танцовщица, которая не хочет жить по стандартам общества, а желает быть свободной и слушать сердце. Но все ли её поступки благодетельны? Или же, девушка, в погоне за собственной мечтой ломает жизни других? В постановке Багановой не будет привычных для этого сюжета мелодий Бизе. Музыку к спектаклю создавали отдельно, чтобы вывести на поверхность иные смыслы.

Премьеру спектакля в Москве показали весной 2025. Осенние показы начнутся в октябре.

«Елизавета Английская» | Театр им. Ермоловой

реж. Владимир Киммельман

Эту историю знают немногие. Режиссёры отчего-то незаслуженно игнорируют одноимеённое произведение австрийского автора Фердинанда Брукнера. При этом в пьесе есть всё, что нужно для успеха на сцене: яркие герои, история (во всех смыслах), интриги, скандалы и, конечно, любовь.

К счастью Владимир Киммелин разглядел в тексте потенциал и спектакль претендует на то, чтобы возглавить топ спектаклей в Москве в 2025. В основе истории реальные герои, имена которых можно найти на страницах европейских учебников. Однако ситуации, в которых они оказываются — вымышленные… но не все. В общем, понравится всем, кого манит идея разгадать тайны английского двора под звуки оркестра.

«Буря» | Театр им. Пушкина

реж. Николай Рощин

Италия. Магия. Семейные ссоры. Для героев этой пьесы Шекспира — “обычный вторник”. Множество раз историю семьи Просперо ставили по всему миру. Однако Николай Рощин заимствует у британского гения лишь часть истории: действующих лиц, фабулу и отдельные элементы. Для него куда важнее разобраться в природе к тяге мести и преступлению и того, на что готов человек, чтобы добиться прощения. Премьерный показ спектакля в Москве состоится 9 сентября 2025.

«Превращение» | Театр на Таганке

реж. Андрей Гончаров

Для любителей Кафки и покопаться в себе. В постановке на Таганке Грегор Замза обернётся тараканом, а вся история — мюзиклом. Режиссёр сместил акцент с жизни в облике насекомого на предысторию жизни главного героя до загадочного облачения в хитиновый покров. Абсурд, трагизм и внутренний конфликт — здесь все, за что фаната так любят Кафку. Постановка обещает стать одной из самых неординарных премьер сезона в театрах Москвы. Отличный вариант, чтобы посмотреть на экзистенциальный кризис другого и не взять ни одного себе.

«Рыжий. Я всех любил. Без дураков» | Театр на Таганке

реж. Эдгар Закарян

Закарян приглашает своих зрителей в “обратное” путешествие по судьбе одного из самых талантливых и непризнанных поэтов XX века — Бориса Рыжего. Он писал о настоящей жизни, со всеми её достоинствами и недостатками. Часто главным героем строк был он сам, изливая на бумагу собственные чувства. Действо начинается с последних дней жизни поэта, и раскручивается словно спираль, на которую нанизаны важные вехи судьбы: рождение ребенка, первая любовь, студенческий читательский клуб, школьное увлечение литературой… Премьеру спектакля в Москве покажут 5 сентября.

«Святая Анна» | Театр Российской Армии

реж. Иван Гут

Этот спектакль для тех, кто уже соскучился по холоду и мурашкам на коже. В основе постановки — судьбы тех, кто прошёл путь от большой земли до полярного полюса. Сложная дорога в неизвестность, согревающая любовь и подвиг, который мог закончится ничем, а привёл к открытию новых земель. В постановке звучит музыка Максима Дунаевского — одного из самых известных композиторов России сегодня. ноты сольются воедино со стихами, пластикой и светом.

Выбор редакции
10 самых просматриваемых фильмов Netflix
10 самых просматриваемых фильмов Netflix
5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом
5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели
5 отличных рождественских фильмов которые вы наверняка никогда не видели 
«Костры рябин» уже горят: Леди Гага появится во 2 сезоне «Уэнсдей» 3 сентября и вот какую роль ей подобрали (фото)
Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?
Не только Netflix рулит: мелодрама «Любовь по найму» на YouTube собрала уже 24 000 000 просмотров и ее есть за что хвалить
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
Самый дорогой турецкий сериал снимали не в Стамбуле: где нашли живые декорации для «Далекого города»
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше