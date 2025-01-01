Детективный фарс «Восемь женщин» | Театр на Малой Ордынке

реж. Сергей Дьячковский

История о прекрасным дамах, жизнь которых окутана тайнами. Спектакль создан по одноимённой детективной пьесе французского писателя и драматурга 20 века Робера Тома. Начинается все классически: загородное поместье, прелестная компания и неожиданного убийство. Кто из восьми женщин мог пролить кровь? Мотив есть у каждой. Доверие и сомнение. Дружба и разочарование. Любовь и ненависть. Эта постановка будет качать на крылатых эмоциональных качелях все 2 часа. Одна из лучших премьер 2025 в театрах Москвы в своём жанре.

«Зал ожидания» | театр «Ателье»

реж. Павел Пархоменко

Это последняя исповедь прекрасной леди в красном платье. Исповедь, в первую очередь, перед самой собой. Она существует в месте без времени — в чистилище. Ангел приходит, чтобы напомнить ей о всех тех, кто её любил, кто делал больно и кто оставил след на сердце. Трагическая комедия в лучших французских традициях — постановка создана по мотивам пьесы Виктора Аима «Случайный вальс».

Главную роль — леди в алом платье — исполняет Светлана Ходченкова. Это её триумфальное возвращение на сцену. Партнёром — ангелом — стал Александр Метелкин, который исполняет сразу шесть ролей, перевоплощаясь в важных мужчин в жизни девушки.

«Смерть Тузенбаха, или подлинная история Ольги, Ирины и Маши» | Театр на Бронной

реж. Константин Богомолов

Доброе пожаловать в Эстонию в годы Второй Мировой. Войска советской армии идут на Берлин. Три дня сквозь маленький городок «Два камня». Режиссёр сам написал текст пьесы для постановки. Он же выходит в главной роли — майора Солёного — в одном из составов. Это спектакль в Театре на Бронной на грани детектива и мелодрамы, где тоска по несбыточному будущему вытесняет сложности прошлого, делая человека беззащитным перед настоящим.

«Солнце Ландау» | Театр им. Вахтангова

реж. Анатолий Шульев

Сразу после премьеры критики внесли эту постановку в список лучших спектаклей в Москве 2025. В основе сюжета история реального человека — гения 20 столетия Льва Ландау. На сцене разворачивается жизнь человека, стоявшего в авангарде квантовой механики — одного из самых передовых, неординарных и величественных направлений науки. В 2025 году этому учению исполняется сотня лет. В разгар открытий и погружения в науку Ландау попал в автокатастрофу, которая привела к коме — почти два месяца он был без сознания.

Авторы постановки в театре Вахтангова объединили реальные факты из биографии ученого и тех образов, которые могли являться ему в бессознательном состоянии, когда он боролся за жизнь.

Современный балет «Кармен в моей голове» | Новая опера им. Колобова

хореограф-постановщик: Татьяна Баганова

Современный балет, но с классическим сюжетом и погружением в героя. Этот хореографический спектакль — премьера не только в Москве, но и в мире.

Кармен — всё ещё прекрасная цыганка-танцовщица, которая не хочет жить по стандартам общества, а желает быть свободной и слушать сердце. Но все ли её поступки благодетельны? Или же, девушка, в погоне за собственной мечтой ломает жизни других? В постановке Багановой не будет привычных для этого сюжета мелодий Бизе. Музыку к спектаклю создавали отдельно, чтобы вывести на поверхность иные смыслы.

Премьеру спектакля в Москве показали весной 2025. Осенние показы начнутся в октябре.

«Елизавета Английская» | Театр им. Ермоловой

реж. Владимир Киммельман

Эту историю знают немногие. Режиссёры отчего-то незаслуженно игнорируют одноимеённое произведение австрийского автора Фердинанда Брукнера. При этом в пьесе есть всё, что нужно для успеха на сцене: яркие герои, история (во всех смыслах), интриги, скандалы и, конечно, любовь.

К счастью Владимир Киммелин разглядел в тексте потенциал и спектакль претендует на то, чтобы возглавить топ спектаклей в Москве в 2025. В основе истории реальные герои, имена которых можно найти на страницах европейских учебников. Однако ситуации, в которых они оказываются — вымышленные… но не все. В общем, понравится всем, кого манит идея разгадать тайны английского двора под звуки оркестра.

«Буря» | Театр им. Пушкина

реж. Николай Рощин

Италия. Магия. Семейные ссоры. Для героев этой пьесы Шекспира — “обычный вторник”. Множество раз историю семьи Просперо ставили по всему миру. Однако Николай Рощин заимствует у британского гения лишь часть истории: действующих лиц, фабулу и отдельные элементы. Для него куда важнее разобраться в природе к тяге мести и преступлению и того, на что готов человек, чтобы добиться прощения. Премьерный показ спектакля в Москве состоится 9 сентября 2025.

«Превращение» | Театр на Таганке

реж. Андрей Гончаров

Для любителей Кафки и покопаться в себе. В постановке на Таганке Грегор Замза обернётся тараканом, а вся история — мюзиклом. Режиссёр сместил акцент с жизни в облике насекомого на предысторию жизни главного героя до загадочного облачения в хитиновый покров. Абсурд, трагизм и внутренний конфликт — здесь все, за что фаната так любят Кафку. Постановка обещает стать одной из самых неординарных премьер сезона в театрах Москвы. Отличный вариант, чтобы посмотреть на экзистенциальный кризис другого и не взять ни одного себе.

«Рыжий. Я всех любил. Без дураков» | Театр на Таганке

реж. Эдгар Закарян

Закарян приглашает своих зрителей в “обратное” путешествие по судьбе одного из самых талантливых и непризнанных поэтов XX века — Бориса Рыжего. Он писал о настоящей жизни, со всеми её достоинствами и недостатками. Часто главным героем строк был он сам, изливая на бумагу собственные чувства. Действо начинается с последних дней жизни поэта, и раскручивается словно спираль, на которую нанизаны важные вехи судьбы: рождение ребенка, первая любовь, студенческий читательский клуб, школьное увлечение литературой… Премьеру спектакля в Москве покажут 5 сентября.

«Святая Анна» | Театр Российской Армии

реж. Иван Гут

Этот спектакль для тех, кто уже соскучился по холоду и мурашкам на коже. В основе постановки — судьбы тех, кто прошёл путь от большой земли до полярного полюса. Сложная дорога в неизвестность, согревающая любовь и подвиг, который мог закончится ничем, а привёл к открытию новых земель. В постановке звучит музыка Максима Дунаевского — одного из самых известных композиторов России сегодня. ноты сольются воедино со стихами, пластикой и светом.