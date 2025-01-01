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Обычная человеческая история
Билеты от 1500₽
Киноафиша Обычная человеческая история

Спектакль Обычная человеческая история

Постановка
Шалом 16+
Режиссер Ярослав Жевнеров
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Человек как космос: путешествие в Бытие

В спектакле, основанном на Берешит — книге Бытия, жизнь мироздания предстает как часть человеческого бытия, где человек становится отражением вселенной. Это произведение создает уникальную параллель между внутренним миром человека и бескрайним космосом, что позволяет взглянуть на Библию как на глубочайшее философское размышление о существовании и бытие.

Концепция и команда постановки
Драматург Виктория Костюкевич в этом спектакле объединяет библейские мифы с современными интерпретациями, раскрывая не только духовные, но и физические законы мироздания через призму человеческой жизни. Режиссер Ярослав Жевнеров и художник Софья Шнырева создают пространство, которое отражает всю сложность и многослойность истории о сотворении мира.

Переживание и философия
Рекомендуем ознакомиться с первоисточником, ведь Берешит — это не просто история о происхождении мира, но философия, которую можно переносить на личное восприятие каждого человека. В этом произведении жизнь человека неразрывно связана с жизнью мироздания, и в каждый момент отражаются законы бытия, созидания и разрушения, что делает спектакль глубоко личным и универсальным одновременно.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Шалом Москва, Варшавское ш., 71, корп. 1
19:00 от 1500 ₽

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