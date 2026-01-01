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Ай да Пушкин! Ай да знаем кто!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ай да Пушкин! Ай да знаем кто!

Спектакль Ай да Пушкин! Ай да знаем кто!

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Театрально-поэтический вечер, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину

В Московском театре Всеволода Шиловского пройдет уникальный театрально-поэтический вечер, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. В этот вечер актёры в сценических костюмах представят произведения «Солнца русской поэзии», а журналист и руководитель продюсерского центра Всероссийского Движения «Вдохновители» Денис Лизин расскажет о его творчестве и влиянии на литературу.

Что ожидать от вечера

В программе — чтение стихов и прозы Пушкина, а также визуализация его творений через фотографии и картины в стиле немого кино. Зрители смогут заново открыть для себя удивительный мир поэзии и литературы, ведь Пушкин стал не только основоположником русского классического жанра, но и инновационным автором, который смело пересобирал язык и идеи, создавая новые формы.

Как отмечал Вяземский, Пушкин — это «чудо и всё тут», и действительно, его сила в выражении остаётся актуальной даже в современном мире. Зрители абсолютно точно смогут увидеть, как его идеи продолжают задавать тренды в литературе.

Формат и продолжительность

Продолжительность вечера составляет 1 час 10 минут без антракта. Этот вечер будет интересен всем, кто интересуется историей русской поэзии и уникальными формами её представления.

Не упустите возможность стать свидетелем великолепия творчества Пушкина в современном исполнении — приходите и наслаждайтесь искусством!

Купить билет на спектакль Ай да Пушкин! Ай да знаем кто!

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Октябрь
19 октября понедельник
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
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