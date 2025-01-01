Меню
Травиата
Киноафиша Травиата

Спектакль Травиата

Геликон-опера 16+
Режиссер Дмитрий Бертман
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Возвращение шедевра Верди: "Травиата" в "Геликон-опере"

По статистике, которая «знает всё», Джузеппе Верди – самый популярный и любимый публикой композитор в мире. В юбилейном сезоне, когда «Геликон-опера» отмечает 30 лет, театр представляет москвичам и гостям столицы настоящую жемчужину творчества Верди – оперу «Травиата».

Особое отношение к Верди

В «Геликон-опере» к великому маэстро Верди отношение особенное. Художественный руководитель театра Дмитрий Бертман, как он сам признается, считает, что «Верди – это музыка удовольствия!» Его шедеврам в его режиссерском «багаже» отведено немалое место.

Долгосрочная дружба с "Травиатой"

С «Травиатой» у Дмитрия Бертмана связана особая «дружба». С 1995 года, когда он впервые поставил эту оперу в родном «Геликоне», он неоднократно возвращался к ней. В 1998 году состоялась постановка «Травиаты» в Национальном театре Манхайма (Германия), в 1999 – в Торонто (Канадская оперная компания), в 2000 – во Дворце музыки и конгрессов в Страсбурге (Франция), а в 2005 – в Окленде (Новая Зеландия).

Не упустите возможность!

Не упустите возможность увидеть эту великолепную оперу в исполнении талантливых артистов «Геликон-оперы». «Травиата» – это история о любви, жертвах и страсти, которая затрагивает сердца зрителей по всему миру. Приходите и насладитесь незабываемым музыкальным путешествием!

20 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
21 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
22 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
23 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00

