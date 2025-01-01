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Старший сын
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Сфера 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Старший сын» — о родстве душ и человеческих связях

Александр Вампилов — один из самых близких авторов театра «Сфера». Его знаменитая пьеса «Старший сын» затрагивает важные темы, такие как подлинное родство душ и человеческие связи. Эта история о том, что делает нас людьми, актуальна и сегодня.

Хотя «Старший сын» считается классикой, в ней все еще остаются нераскрытые грани. Пьеса рассказывает о двух молодых людях, которые в холодный весенний вечер случайно оказались в глухом пригороде. Опоздав на последнюю электричку, они в поисках тепла и ночлега стучатся в незнакомую квартиру. В отсутствие хозяина один из них решает выдать себя за внебрачного сына главы семьи, и странная игра начинает разворачиваться.

Интрига и неожиданности

Ситуация становится еще более интригующей, когда в вымышленное родство начинает верить и сам автор этой выдумки. Эта пьеса — не просто комедия, но глубокое исследование человеческой природы и поисков тепла и понимания в мире, полном заблуждений.

Почему стоит посмотреть

«Старший сын» — это не только захватывающая история, но и возможность задать себе важные вопросы о том, что значит быть частью семьи и как мы воспринимаем друг друга. Постановка обещает быть актуальной и трогательной, оставляющей зрителей с размышлениями о жизни и межличностных отношениях.

Не упустите шанс увидеть эту пьесу на сцене театра «Сфера». Откройте для себя мир Вампилова и погрузитесь в атмосферу, где каждый может найти отражение своей души.

Режиссер
Александр Коршунов
Александр Коршунов
В ролях
Александр Пацевич
Александр Пацевич
Анатолий Смиранин
Алексей Суренский
Алексей Суренский
Ренат Кадыров
Вадим Борисов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1000 ₽
30 октября
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Фотографии

Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын

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