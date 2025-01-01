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Поклонницы
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Спектакль Поклонницы

Постановка
Эрмитаж 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальная постановка по рассказам Исаака Башевиса-Зингера

В театре состоится премьерный показ спектакля, основанного на двух рассказах выдающегося писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Исаака Башевиса-Зингера. Это событие обещает стать настоящим подарком для любителей театра и литературы.

Режиссура и интерпретация

Постановка осуществляется заслуженной артисткой Российской Федерации Ириной Богдановой. Она продолжает традицию уникальных интерпретаций малой прозы, заложенную Михаилом Левитиным в спектакле «Аксёнов, Довлатов, Двое». Ирина Богданова известна своим умением глубоко и тонко передавать эмоциональную палитру произведений, что делает её работы особенно запоминающимися.

О писателе и его произведениях

Исаак Башевис-Зингер — один из самых значительных писателей XX века. Его произведения затрагивают темы любви, потери и человеческой судьбы, что делает их актуальными и по сей день. Спектакль обещает углубиться в эти темы, предлагая зрителям уникальный опыт соприкосновения с литературой.

 

Режиссер
Ирина Богданова
В ролях
Ольга Левитина
Ольга Левитина
Станислав Сухарев
Ирина Богданова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
19:00 от 1000 ₽

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