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Друг на час
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Спектакль Друг на час

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Лирическая комедия «Друг на час, или несколько историй про любовь...»

Много ли у вас настоящих друзей? Тех, кто всегда выслушает, поддержит и даст совет? Настоящие друзья — большая редкость, а их отсутствие может привести к чувству одиночества. В наш век, где проблемы накапливаются и грозят разрушить даже самые крепкие отношения, людям часто просто нужен слушатель. Но что делать, если выговориться некому?

Новая концепция — Друг на час

Главный герой, Андрей, программист-фрилансер, создает необычное хобби: он становится «другом на час». За скромный гонорар он готов выслушать, утешить и даже выпить за компанию. Его работа — поддерживать людей в трудные моменты их жизни. Но сам Андрей остается одинок, ведь ему самому некому пожаловаться и попросить помощи. Все меняется, когда случайная встреча заставляет его пересмотреть свою жизнь.

Чем уникален спектакль?

  • Интерактивный формат: зрители становятся активными участниками спектакля, помогая героям в принятии решений и раскрывая важные мысли.
  • Темы, которые затрагивают душу: одиночество, поддержка, поиск настоящих связей и любви.
  • Смешное и трогательное повествование: комедийные моменты переплетаются с лирическими, создавая атмосферу, в которой смех и размышления идут рука об руку.

О главном

Спектакль напоминает, что иногда все, что нам нужно — это быть услышанными. Порой искренний разговор и признание могут облегчить душу и изменить жизнь.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3000 ₽
25 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3500 ₽
26 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2500 ₽ 19:00 от 2400 ₽
6 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2500 ₽
10 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
14 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
16 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
19 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
23 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2500 ₽ 19:00 от 2400 ₽
27 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
31 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
3 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
8 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
12 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
16 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
20 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
24 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
28 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
2 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽ 19:10 от 12000 ₽
8 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
9 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
15 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
16 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
22 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
23 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
29 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
30 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
5 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
6 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
12 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
13 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
19 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
26 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
3 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
10 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
17 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
24 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
4 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
11 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
18 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
25 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
1 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
8 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
15 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
22 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
1 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
8 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 12000 ₽
15 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
22 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
29 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
5 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
12 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
19 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
26 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
3 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
10 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
17 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽

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