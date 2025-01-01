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Ромео и Джульетта
Билеты от 800₽
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Поколение 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новая интерпретация классической трагедии: «Ромео и Джульетта» в Театре Поколение

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте» — эта знаменитая цитата из трагедии Уильяма Шекспира вдохновила множество театральных постановок, фильмов, балетов и мюзиклов. Каждое новое прочтение этой нестареющей истории о любви и ненависти привносит что-то уникальное, и наш театр не стал исключением.

Современный взгляд на классическую любовь

Авторы нового мюзикла предлагают свежую интерпретацию знаменитой истории. Сохранив ключевые моменты сюжета, они наполняют спектакль современными музыкальными композициями, вокалом и хореографией. Зрители станут свидетелями захватывающих уличных драк, великолепных карнавальных сцен и роковой любви, которая оборачивается печалью.

Эффектные элементы спектакля

Создатели постановки не забыли о визуальных эффектах: зрителей ждут великолепные декорации и 3D-видеооформление, которые создадут незабываемую атмосферу. Удивительные театральные костюмы добавят яркости и выразительности каждому персонажу.

Музыка и исполнение

Огромную роль в спектакле играет симфонический оркестр, который стал «визитной карточкой» нашего театра. Вся труппа, во главе с ведущими артистами, погрузит зрителей в мир Шекспира, заставляя вновь пережить эмоции, знакомые многим.

Не упустите возможность увидеть эту грандиозную постановку! Спектакль обещает стать настоящим событием театрального сезона.

Режиссер
Николай Покотыло
В ролях
Мария Паротикова
Анастасия Щукина
Андрей Булгаков
Артур Мухаметдинов
Александр Миненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 1000 ₽
25 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
12 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
31 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
2 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
13 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
23 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽

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