Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старик и море
Билеты от 1500₽
Киноафиша Старик и море

Спектакль Старик и море

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Режиссер Иван Шалаев
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Новое прочтение Хемингуэя: спектакль «Старик и море»

Спектакль по мотивам знаменитой повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» будет представлен в мастерской Петра Фоменко. Эта повесть, опубликованная в последний год жизни писателя, считается его писательским триумфом.

Сюжет и главные герои

Главный герой, рыбак Сантьяго, некогда известный под именем El Campeon — «чемпион», теперь носит печальное звание salao — «совсем невезучий». Он 84 дня подряд возвращается с пустыми руками. Рядом с ним всегда был мальчик, его ученик и помощник, но отец запретил ему рыбачить на «невезучей лодке». Ситуация ставит Сантьяго в условия полного одиночества, и наедине с морем он сталкивается с величественной рыбой.

Тема и концепция спектакля

Спектакль Ивана Шалаева исследует не только драму старика, но и связь между ним и мальчиком. Их разговоры о бейсболе и восхищение чемпионом Джо Ди Маджо подчёркивают эту связь. Главной метафорой становятся бечевы, с помощью которых Сантьяго соприкасается с огромной рыбой, олицетворяющей как природу, так и внутренние демоны.

«Старик и море» — это не просто история о борьбе, а спектакль-притча о радости победы, которая оборачивается настоящим поражением. Тем не менее, даже самое горькое поражение может стать знаком торжества человеческого духа.

Визуальные и художественные особенности

Режиссура и сценография спектакля создаёт уникальную атмосферу, где борьба Сантьяго с рыбой становится не только физическим испытанием, но и символом всего человеческого. Мизансцены и визуальные эффекты прекрасно передают вентиляцию бескрайних морских просторов.

Присоединяйтесь к этому глубокому и трогательному спектаклю, чтобы увидеть самую сокровенную суть человеческой борьбы за мечты и надежды.

Купить билет на спектакль Старик и море

Помощь с билетами
Март
Апрель
16 марта понедельник
20:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 3500 ₽
23 марта понедельник
20:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 2000 ₽
10 апреля пятница
20:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 2000 ₽
20 апреля понедельник
20:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Белоснежка и семь гномов
6+
Детский
Белоснежка и семь гномов
22 марта в 12:00 Вернадского 13
от 1000 ₽
Съедобные сказки
6+
Опера Детский
Съедобные сказки
15 марта в 16:00 Театр им. Наталии Сац
от 500 ₽
Юнона и Авось
16+
Опера
Юнона и Авось
19 марта в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 11000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше