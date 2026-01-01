Оповещения от Киноафиши
Двенадцатая ночь
Билеты от 2500₽
Киноафиша Двенадцатая ночь

Спектакль Двенадцатая ночь

Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Шекспир в новом свете: «Двенадцатая ночь» в Московском Губернском театре

В Московском Губернском театре состоится премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». Постановка Анны Горушкиной предлагает зрителям уникальный взгляд на классическое произведение, в котором женские роли исполняют мужчины. Это возвращение к истокам шекспировской сцены позволяет по-новому осознать традиции театра.

Игра на грани реальности

Спектакль рассказывает о том, как игра может порождать настоящие чувства, а притворство обнажает искренность человеческой души. Как можно забыть о привычных ролях и позволить себе стать кем угодно? Зрители станут свидетелями запутанной истории, где персонажи и актеры взаимосвязаны, что создает особую атмосферу на сцене.

Виртуозность актерского мастерства

Главные герои - это не только персонажи Шекспира, но и исполнители, облаченные в их образы. Актеры превращаются в пылкую герцогиню Виолу, меланхоличного шута Фесте и надменную Оливию. Этот карнавальный спектакль выражает гимн актерству и celebrates безграничные возможности игры на сцене.

Театр как зеркальное отражение жизни

Постановка стремится показать не только сюжетные линии, но и сам процесс театрального творчества. Здесь каждый актер становится чародеем, и каждый его шаг раскрывает секреты настоящей игры. «Двенадцатая ночь» – это не просто комедия ошибок и переодеваний, но и глубокая история о любви, в которой герои плетут сложные сети своих чувств.

Приглашаем всех любителей театра на этот изящный эксперимент, который подчеркивает самую суть театрального искусства: истина заключается в таланте и воображении.

Режиссер
Анна Горушкина
В ролях
Андрей Мисилин
Сергей Вершинин
Игорь Назаренко
Дмитрий Воркунов
Эдуард Айткулов

Купить билет на спектакль Двенадцатая ночь

Помощь с билетами
Март
Май
Июнь
17 марта вторник
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 2500 ₽
6 мая среда
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 2500 ₽
11 июня четверг
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 2500 ₽

