Т.Ч.К.
Билеты от 1600₽
Киноафиша Т.Ч.К.

Спектакль Т.Ч.К.

Постановка
Театр современной драматургии 16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

«Т. Ч. К.» - пронзительная история о судьбах великих русских поэтов на театральной сцене

Приглашаем вас на спектакль «Т. Ч. К.», который представляет собой уникальное сочетание поэзии и документалистики. Эта постановка погружает зрителей в непростую атмосферу времени, исследуя судьбы выдающихся русских поэтов.

Искусное переплетение жанров

Спектакль не является традиционным хрестоматийным биографическим повествованием. Вместо этого, он предлагает концентрированные вырезки из газет, писем, судебных дел и фельетонов, которые точно воссоздают ключевые эпизоды из жизни поэтов. Каждая сцена – это яркий и емкий отрывок, позволяющий зрителям глубже понять контекст и переживания творцов.

Уникальная атмосфера

Зрители смогут ощутить дух времени, в котором жили и творили великие поэты. Спектакль вызывает сильные эмоции и заставляет задуматься о судьбах талантливых личностей, чьи произведения стали неотъемлемой частью русской культуры.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории, которая обещает оставить след в ваших сердцах. Ждем вас на спектакле «Т. Ч. К.»!

Режиссер
Вероника Айги
В ролях
Виктория Слабун
Яна Науменко
Светлана Фатина
Вероника Айги

4 октября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 1600 ₽

