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Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

Оммаж Начо Дуато Мариусу Петипа
Постановка
НОВАТ 6+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная версия классического балета «Спящая красавица»

Хореограф Начо Дуато представляет свою уникальную версию классического балета Чайковского «Спящая красавица». В этой постановке современный мастер использует язык танца для создания захватывающей атмосферы волшебства.

Сказочная атмосфера

Начо Дуато описывает свою постановку как сказку для детей, где каждая сцена, как открываешь новую страницу в книге, раскрывает новый удивительный мир. Он стремился к тому, чтобы через танец донести до зрителей чистоту и волшебство классической истории.

Новаторство

Эта версия «Спящей красавицы», созданная Начо Дуато в Петербурге в 2011 году, сочетает в себе изысканную музыкальность Чайковского с тонким юмором и неповторимым стилем испанского хореографа. Балет обещает поразить зрителей любого возраста своей глубиной и красотой.

Режиссер
Начо Дуато
В ролях
Ольга Гришенкова
Артем Пугачев
Виктория Данковцева
Кирилл Данилов
Исполнители
Михаил Татарников
Подборки
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

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