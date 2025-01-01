Спектакль Спящая красавица

Уникальная версия классического балета «Спящая красавица»

Хореограф Начо Дуато представляет свою уникальную версию классического балета Чайковского «Спящая красавица». В этой постановке современный мастер использует язык танца для создания захватывающей атмосферы волшебства.

Сказочная атмосфера

Начо Дуато описывает свою постановку как сказку для детей, где каждая сцена, как открываешь новую страницу в книге, раскрывает новый удивительный мир. Он стремился к тому, чтобы через танец донести до зрителей чистоту и волшебство классической истории.

Новаторство

Эта версия «Спящей красавицы», созданная Начо Дуато в Петербурге в 2011 году, сочетает в себе изысканную музыкальность Чайковского с тонким юмором и неповторимым стилем испанского хореографа. Балет обещает поразить зрителей любого возраста своей глубиной и красотой.